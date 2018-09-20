Amazon планирует масштабное открытие магазинов без продавцов и кассиров

Amazon к 2021 г. может открыть до 3 тыс. автоматизированных магазинов без продавцов и кассиров, сообщает Bloomberg. По данным издания, американская компания уже рассматривает соответствующий план развития.

В своих магазинах Amazon использует технологии, аналогичные тем, которые задействованы в беспилотных автомобилях. Перед посещением супермаркетов покупатели должны будут установить специальное приложение. После того как считывающее устройство распознает пользователя, человек сможет выйти с необходимыми ему продуктами — сумма покупок автоматически спишется со счета.

Первый автоматизированный магазин был открыт в Сиэтле в январе 2018 г., позднее в этом городе появились еще две торговые точки без кассиров. Еще один автоматизированный магазин открылся в Чикаго. По словам источника Bloomberg, при строительстве первого магазина только на оборудование для его работы ушло не меньше $1 млн. Если компания откроет 3 тысячи новых точек, она станет одной из крупнейших торговых сетей в США, отмечает издание.

Ранее стало известно, что капитализация онлайн-ритейлера Amazon превысила $1 трлн. За год компания подорожала более чем в два раза: в сентябре 2017 г. рыночная стоимость Amazon составляла около $470 млрд.