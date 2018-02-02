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Amazon планирует оснастить персонал браслетами контроля производительности

Amazon собирается оснастить персонал браслетами контроля производительности, пишет Designboom. Как напоминает издание, свои планы по разработке системы дистанционного управления сотрудниками с помощью искусственного интеллекта компания озвучила еще в 2016 году. Создание устройства заняло около двух лет, и 30 января онлайн-ритейлер зарегистрировал патент на ультразвуковой браслет.

Наручный браслет будет контролировать все движения персонала, и как объясняют в компании, способен помочь им быстрее найти нужные товары на складе, вибрацией направляя их к нужному месту. Однако главная функция устройства откровенно описывается в аннотиции к патенту — «ультразвуковое отслеживание рук рабочего может использоваться для контроля выполнения назначенных задач».

В Designboom надеются, что компания будет предупреждать нанимающихся на работу сотрудников о том, что им предстоит.

Автор: Анна
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