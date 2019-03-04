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Amazon планирует открыть десятки продуктовых магазинов

Компания Amazon.com Inc. планирует открыть десятки продуктовых магазинов в нескольких крупных городах США. Этим шагом розничный гигант попробует расширить свои возможности в сфере продовольствия.

Первая торговая точка компании может открыться уже в конце года в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с вопросом источники.

Как рассказал один из собеседников WSJ, первый магазин Amazon откроет в Лос-Анджелесе в конце этого года. Компания также подписала договоры об аренде еще как минимум двух помещений для продуктовых магазинов, которые планируется открыть в начале 2020 года. Где они будут расположены, пока не известно. Другие источники издания заявили, что Amazon откроет магазины в Сан-Франциско, Сиэтле, Чикаго, Вашингтоне, округе Колумбия и Филадельфии.

WSJ утверждает, что новые магазины компании будут отличаться от принадлежащей ей сети супермаркетов Whole Foods Market. Кроме того, не ясно, будет ли в названии новых магазинов фигурировать упоминание Amazon.

Еще один собеседник газеты добавил, что Amazon также рассматривает возможность покупки региональных продуктовых сетей, включающих около десяти магазинов. На фоне новостей о планах компании акции Amazon выросли на 2%, отмечает WSJ.

Напомним, Amazon приобрела сеть супермаркетов Whole Foods в 2017 году. Сумма сделки составила $13,7 млрд. В результате поглощения сеть сохранила свое название, штаб-квартиру в Остине и топ-менеджмент. В 2018 года Amazon начала тестировать доставку из магазинов Whole Foods.

Автор: Анна
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