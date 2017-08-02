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Amazon планирует постройку подводного склада

Интернет-магазин Amazon решил создать новую технологию для хранения своих товаров. На этот раз он получил патент на создание подводного склада.

Заявку на патент создания подводного склада американская интернет-компания Amazon подала в апреле этого года. В основе разработки лежит хранение товаров под водой, так как в связи с ростом ассортимента товаров компании появляется необходимость расширять складские помещения, а такой альтернативный способ хранения позволит существенно сократить расходы.

Погружать товар под воду планируется с помощью конвейерной ленты или парашютов. Соответственно, для материалов, требующих сухих условий хранения, разработан способ герметизации в водонепроницаемые упаковки. Каждый контейнер будет оснащен специальным устройством, которое будет реагировать на наружный звуковой сигнал, после чего с помощью накачанного газом шара товар поднимется на поверхность. Затем поднятый товар доставят заказчику.

Это не первая запатентованная разработка компании. Ранее Amazon уже начал использовать в качестве доставщиков товаров на территории Британии дроны, обеспечивающие своих покупателей только небольшими покупками. Также интернет-ритейлер планировал открыть летающий склад-дирижабль, разместить который можно в любой точке мира с востребованным для данной территории товаром. Экономные в использовании летательные аппараты должны будут отвечать за доставку.

Автор: Анна
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