Amazon планирует запускать беспилотники с поездов, фур и кораблей

Согласно патентной заявке, Amazon планирует создать передвижные станции для запуска своих дронов с поездов, фур и кораблей, пишет Business Insider.

«Интермодальные транспортные средства могут быть загружены предметами и воздушным транспортным средством и направлены в районы, где есть спрос на товары, — говорится в заявке. — Интермодальные транспортные средства могут быть соединены с локомотивами, контейнерными судами, дорожными тракторами или другими транспортными средствами и оснащены системами погрузки и разгрузки воздушного средства, а также его запуском во время движения интермодальных транспортных средств».

Ключевая проблема любого оператора дронов — их зарядка и техническое обслуживание: чем меньше батарея, тем меньше заказов робот может доставить за один раз без возвращения на базу. Однако, судя по недавней патентной заявке, у Amazon есть решение — передвижные станции.

В заявлении, опубликованном 1 августа на сайте патентного ведомства США, говорится об интермодальности подобных платформ, то есть, Amazon хочет разместить их на других видах транспорта — поездах, грузовиках и кораблях.

Проще говоря, дроны будут грузиться на поезд или фуру для доставки в более отдаленные районы, отвозить товары покупателям, возвращаться на базу, а потом приезжать обратно в штаб-квартиру Amazon или другой хаб. Кроме того, предполагается, что дроны будут загружаться запчастями для ремонта других дронов, пока они едут на поезде или фуре.