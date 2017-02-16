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Amazon получила патент на использование парашютов при доставке

Компания Amazon запатентовала технологию сброса груза с беспилотника с помощью парашютов. Предполагается, что заказ будет доставляться дроном, а посылка — сбрасываться с управляемым парашютом, сообщает Business Insider.

Как следует из патентной заявки, система призвана экономить время и ресурсы на спуске дрона с посылкой к заказчику. Отмечается, что система доставки груза будет управляемой — она сможет опускать заказ как вертикально, так и по параболе. В контейнере предусмотрены дополнительные парашюты на разных сторонах, закрылки, а также резервуар со сжатым воздухом, который можно открывать в разных направлениях.

В конце декабря 2016 года Amazon подала патент на технологию летающих складов, размещенных в дирижаблях, которые могут действовать полностью автономно. Кроме того, в конце 2016 года Amazon начала использовать малые беспилотники для доставки небольших покупок клиентам в Великобритании в рамках программы Amazon Prime Air.

Автор: Анна
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