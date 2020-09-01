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Логистика RSS

Amazon получила разрешение на доставку заказов дронами

Компания Amazon получила разрешение от правительства США для доставки посылок беспилотниками. Для этого компании был присвоен статус авиаперевозчика. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило компании начать расширенное тестирование доставки посылок беспилотниками. Отмечается, что сертификация не означает немедленной массовой доставки грузов адресатам по воздуху. Но компания может начать оказывать эту услугу на коммерческой основе.

«ФАУ поддерживает инновации, которые полезны для людей, в особенности в периоды, когда имеют место кризисы в сфере здравоохранения или из-за погодных условий», — говорится в заявлении Федерального авиационного управления.

До конца 2020 года FAA должна доработать правила, по которым дроны смогут осуществлять доставку в городах, указывает агентство. Сами компании должны будут придумать, как запрограммировать дронов на полёты по маршрутам без постоянной слежки испытателями.

Ранее авиарегулятор дважды выдавал такие разрешения в США. Первое получил сервис Wing Aviation, принадлежащий холдингу Alphabet, который владеет компанией Google. Второе выдано подразделению компании экспресс-доставки UPS.

По словам вице-президента Prime Air Дэвида Карбона, получение разрешения является важным шагом для сервиса. Кэрбон выразил уверенность в том, что Prime Air с помощью беспилотников «однажды будет доставлять посылки клиентам по всему миру».

В прошлом году Amazon представила свое семейство дронов MK27. По данным компании, они могут доставлять товары в пределах 12 километров от склада, достигать клиентов в течение 30 минут и перевозить посылки весом до 2,2 килограмм.

Автор: Анна
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