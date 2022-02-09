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Amazon потратил на рекламу в 2021 году $16,9 млрд и стал крупнейшим рекламодателем в истории

В 2021 году Amazon потратил $16,9 млрд на рекламу и продвижение продуктов и услуг, сообщила компания в отчетности по форме 10-K. Это дает право сделать выводы, что онлайн-ретейлер стал крупнейшим рекламодателем в истории. В 2019-м рекламные расходы Amazon составили $11 млрд, в 2020-м — $10,9 млрд.

Компании обязаны подавать форму 10-K для отчетности перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Она более подробная, чем та, что публикуется в разделе для инвесторов. В случае с Amazon там раскрываются только маркетинговые расходы, которые по итогам 2021 г. составили $32,6 млрд.

В отчетности SEC онлайн-ретейлер заявляет, что к расходам на маркетинг относятся рекламные затраты, заработные платы персонала, ответственного за продажи и маркетинг, а также комиссионные «облачного» бизнеса AWS. Как говорит документ, Amazon использует обширный набор медиаканалов — поиск, социальные сети, реферальные программы, ТВ, а также классическую интернет-рекламу.

Маркетинговые расходы зависят от изменения этого микса и от увеличения либо снижения конкуренции за перечисленные источники трафика, сообщила компания.

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Автор: Elvira
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