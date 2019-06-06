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Amazon представила шестиугольный беспилотник для доставки заказов

В ходе конференции по искусственному интеллекту в Лас-Вегасе Amazon представила шестиугольный беспилотный летательный аппарат Prime Air, работающий на электродвигателе.

Новый беспилотный летательный аппарат представляет собой что-то среднее между вертолетом и самолетом. На данный момент нет никаких данных относительно количества таких беспилотников.

Дрон оснащен центральным отделением для перевозки грузов и имеет шестиугольное покрытие, действующее в качестве крыльев. Кроме того он получил защитную сетку для ротора.

Дрон способен доставлять посылки весом до 2,2 кг на расстояние до 25 километров менее чем за полчаса. В Amazon утверждают, что работает летательный аппарат абсолютно бесшумно.

Устройство может приземляться и взлетать вертикально, как вертолет. Amazon гарантирует безопасность дрона и объясняет, что алгоритмы компьютерного зрения помогают ему определять статические и динамичные объекты — в том числе бельевые веревки и провода, которые могут быть во дворе получателя.

Автор: Анна
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