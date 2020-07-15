Компания Amazon представила умные тележки для покупок в супермаркетах, сообщил телеканал CNBC. Они называются Dash Carts и появятся в новом продуктовом магазине Amazon в Лос-Анджелесе, открытие которого запланировано на 2020 год.

В умных тележках используется безналичная технология Just Walk Out, которая позволяет покупать товары без касс. Она уже применяется в магазинах Amazon Go, первый из которых был открыт в 2018 году.

Для того чтобы пользоваться умной тележкой, покупатель должен иметь учетную запись Amazon и смартфон. При входе в магазин пользователь сканирует QR-код в приложении Amazon. После этого камеры в тележке Dash Carts отслеживают, какие товары покупатель положил в нее или достал обратно. Встроенные весы при необходимости взвешивают товар (для весовых продуктов необходимо ввести на дисплее четырехзначный код). Сканер считывает купоны и скидки.

На дисплее на передней панели тележки отображается общая стоимость покупки и формируется чек. При выходе из магазина сумма покупки автоматически снимается с банковской карты покупателя, копия чека приходит ему по электронной почте.

Умные тележки предназначены для небольших и средних продуктовых, когда покупатели покидают их с одним или двумя пакетами товаров.