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Amazon придумала как безопасно сбрасывать заказы с дронов

Согласно новому патенту Amazon, посылки и грузы можно сбрасывать в контейнерах с высоты от 1,5 до 7,6 метра, а их содержимое защитить с помощью подушки безопасности.

Патент был зарегистрирован 13 марта. Подушка безопасности будет надуваться вокруг контейнера непосредственно перед сбросом посылки. Беспилотники оснастят видеокамерами, которые будут сканировать территорию, чтобы избежать повреждения объектов, не задеть людей или домашних животных.

Также дрон может сбросить посылку в частично горизонтальном положении на балкон высокого здания. При доставке грузов с помощью беспилотников можно сократить затраты энергии, максимально ограничив изменение высоты.

Amazon рассчитывает при помощи услуги Prime Air доставлять посылки своим клиентам в течение 30 минут. В настоящее время компания разрабатывает новый сервис в США, Великобритании, Австралии и Израиля.

Автор: Анна
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