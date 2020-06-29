Amazon проявила интерес к онлайн-ритейлеру Ozon

Американская компания Amazon проявила интерес к участию в капитале российского онлайн-ритейлера Ozon. Об этом сообщил Владимир Евтушенков, основной владелец АФК «Система» (компании принадлежит 42,999% российского маркетплейса), сообщает РИА «Новости».

Такую возможность Amazon рассматривал полгода назад — тогда глава американской компании Джефф Безос встречался с гендиректором Ozon Александром Шульгиным, рассказал Евтушенков. Кроме Amazon российским интернет-магазином интересовался японский Softbank. Ozon в данный момент находится «в нескольких шагах от прибыльности» и «великолепно подготовлен к IPO», добавил предприниматель.

«Интерес к Ozon у иностранных инвесторов очень высок. Могу сказать, что это единственная компания в России, которую рассматривал Amazon с точки зрения участия и рассматривал Softbank. Это уже говорит о том, что на радаре это очень важный актив. И мы очень рады, что нарастили пакет». Владимир Евтушенков, основной бенефициар АФК «Система»

Евтушенков не подтвердил и не опроверг информацию о планах Сбербанка купить долю Ozon. В начале июня сообщалось, что банк ведет переговоры и планирует приобрести до 30% маркетплейса.

Данные о переговорах акционеров Ozon со Сбербанком появились на фоне «развода» банка с компанией «Яндекс». 23 июня Yandex N.V. объявила о разделе совместных со Сбербанком активов. «Яндекс» выкупит у Сбербанка 45% «Яндекс.Маркет» и консолидирует 100% торговой платформы. Банк приобретет у «Яндекса» миноритарную долю — 25% плюс 1 руб. — в «Яндекс.Деньги».