Amazon рвётся на рынок рецептурных препаратов

Amazon.com Inc. практически сформировала свои планы по выходу на рынок рецептурных препаратов к 2019 году и скоро официально озвучит их.

«Для Amazon это не вопрос делать или не делать, это вопрос только времени», прокомментировал новость аналитик компании Leerick Partners Дэвид Ларсен. (Leerick Partners — американский инвестиционный банк, специализирующийся на проектах в здравоохранении). «Мы ожидаем, что Amazon объявит о новости официально в течение ближайшего года-двух», добавил он.

По информации Leerick Partners, изложенной в их официальном докладе, Amazon «находится в стадии активных переговоров» с ведущими менеджерами американской фармацевтической индустрии, а также крупными фарм-игроками Prime Therapeutics, Larsen’s colleague и Ana Gupte.

Как сообщает CNBC, ссылаясь на источники осведомленные в этом вопросе, решение о том, стоит ли переходить к онлайн-продажам рецептурных медицинских препаратов, компания Amazon должна принять уже ко Дню благодарения (в этом году праздник приходится на 23 ноября).

Представители компании пока не дают никаких официальных комментариев относительно дальнейших планов в сфере онлайн-торговли медикаментами. По итогам недели стоимость акции розничных продавцов медицинских препаратов Walgreens Boots Alliance Inc. снизилась на 5,8%, CVS Health Corp. и Rite Aid Corp. — на 4,9%.