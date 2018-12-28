Amazon снова стала самой дорогой компанией в мире, обойдя по стоимости Microsoft, сообщает газета The Wall Street Journal.

Стоимость Amazon составляет $790 млрд по сравнению с $785 млрд Microsoft. 7 января акции Amazon выросли на 2,7%, в то время как акции Microsoft — на 0,5%.

Впервые Amazon обогнал Microsoft по рыночной стоимости в феврале 2018 г., второй раз компания стала самой дорогой в мире в декабре.

Однако рыночная капитализация Amazon по-прежнему остается значительно ниже рекордной отметки в $993,2 млрд, достигнутой 4 сентября. Тогда она была второй по рыночной стоимости компанией после Apple, капитализация которой на тот момент составляла $1,1 трлн.

Cреди лидеров отсутствует Apple, которая ещё совсем недавно боролась за лидерство с остальными гигантами. Компания выпала из рейтинга после новости о низких продажах iPhone. Её место заняла Alphabet стоимостью $740 млрд против 694$ млрд Apple.