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Amazon сокращает доставку до нескольких минут

Покупатели Amazon могут заказывать товары и получать их в течение нескольких минут в указанном месте, сообщает издание Theverge.

Интернет-магазин расширяет свою программу Instant Pickup, которую уже внедрили в пяти городах: Беркли, штат Калифорния; Колледж-Парк, штат Мэриленд; Колумбия, штат Огайо; Лос-Анджелесе и Бостоне.

Хотя быстрый сервис будет доступен для всех, кто пользуется Amazon, бесплатно им смогут пользоваться только подписчики Prime.

Чтобы воспользоваться услугой, покупателям необходимо загрузить самую последнюю версию приложения Amazon Shopping App. Затем пользователи могут совершать покупки через приложение и выбрать товары, которые могут получить сразу в местном центре Amazon. Когда покупатель приезжает к специальной камере хранения Amazon, он сканирует штрихкод на своем телефоне, и камера с его товаром откроется.

В компании надеются, что возможность забирать заказ в течение нескольких минут предотвратит разочарование покупателей, которым порой приходится ожидать заказ дольше положенного.

Не все товары можно забрать моментально. Большинство из доступных — это предметы первой необходимости, включая школьные принадлежности и аксессуары, такие как наушники и зарядные устройства для телефона.

Родители могут также делать заказы для своих детей из дома и выбирать, чтобы заказ можно было забрать в кампусе колледжа их ребенка.

Напомним, что в июне компания Amazon запустила сервис примерки одежды на дому. Клиенты смогут заказать одежду на дом и оставить ее у себя на неделю. За это время человек успеет примерить ее и определиться, что подходит, а что стоит вернуть. Все, что не нравится, возвращается обратно бесплатно.

Автор: Анна
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