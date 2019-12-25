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Amazon создала технологию оплаты по скану ладони

Компания Amazon создает терминалы оплаты, которые будут считывать информацию о владельце банковской карты, сканируя его ладони, пишет The Wall Street Journal.

Компания хочет упростить процесс оплаты, убрав из него вспомогательные средства (карты и смартфоны). Так компания хочет обойти конкурентов, которые внедряют привязанные к гаджетам электронные кошельки. Терминалы для оплаты ладонями планируют сначала ввести в заведениях фастфуда.

Amazon уже ведет переговоры о применении технологии с такими гигантами финансовой индустрии, как Visa, JPMorgan Chase, Wells Fargo и Synchrony Financial. Оплату по ладони начали тестировать в сети магазинов Whole Foods.

Заявку на патент этой технологии Amazon подала в декабре 2019 года. Устройство идентификации в ней описывается как сканер, способный опознать покупателя по индивидуальным особенностям ладони — складкам, линиям и даже венам. Эта биометрическая информация будет храниться в облаке Amazon. В документе также говорится, что сканеры будут располагаться на входе и выходе из магазина.

Автор: Анна
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