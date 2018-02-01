+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Amazon стал самым дорогим брендом в мире

Компания Amazon обошла Google и Apple в глобальном рейтинге самых ценных брендов Global 500 по версии Brand Finance и впервые заняла первое место. Стоимость бренда Amazon за год выросла на 42% до $150,8 млрд.

Google сместился с первой позиции рейтинга, которую занимал в 2017 году, на третью, продемонстрировав медленный рост стоимости бренда — на 10% до $120,9 млрд.

Apple осталась на втором месте в рейтинге, показав рост стоимости бренда на 37% до 146,3 млрд.после падения на 27% в 2017 году. Несмотря на это, его будущее выглядит мрачным из-за слабого спроса на iPhone X.

Самый дорогой российский бренд, Сбербанк, расположился на 129 месте со стоимостью 11,6 млрд долларов. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев 2017 года увеличилась на 44% — до рекордных 576,3 млрд руб. По результатам года сберегательный банк планирует заработать не менее 700 млрд. руб. чистой прибыли, сообщал Греф зимой.

Brand Finance рассчитывает стоимость брендов, используя «Метод отчислений роялти». Этот подход предполагает оценку вероятных будущих продаж под эгидой брендa и расчет ставки роялти, которая могла бы взиматься за использование бренда, то есть того, сколько владелец должен был бы заплатить за использование бренда, если бы он ему не принадлежал. Таким образом, бренд оценивается как отчуждаемый актив.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

30 января / Комментарии
Развитие продуктового онлайн-ритейла в Петербурге в 2017 году

Развитие продуктового онлайн-ритейла в Петербурге в 2017 году

Онлайн-ритейл в России развивается с каждым годом все более активно, и охватывает все новые сегменты. Вслед за доставкой готовых блюд в последние несколько лет импульс к развитию получила сфера доставки продуктов – правда, пока лишь в крупных мегаполисах, и тут Санкт-Петербург не отстает от Москвы.

далее →

30 января / Комментарии
eBay: самые популярные направления нового онлайн-бизнеса в России

eBay: самые популярные направления нового онлайн-бизнеса в России

Для многих из нас Новый Год – повод начать новую жизнь. Как показывает статистика eBay, это время подходит и для запуска онлайн-бизнеса.

далее →

23 января / Комментарии
Динамика стоимости и предложения товаров для зимних видов спорта

Динамика стоимости и предложения товаров для зимних видов спорта

Эксперты Avito проанализировали динамику стоимости и предложения товаров для зимних видов спорта, а также выяснили, какое спортивное оборудование популярнее у россиян.

далее →

19 января / Комментарии
Трансграничная интернет-торговля принесла убытков на 130 млрд рублей

Трансграничная интернет-торговля принесла убытков на 130 млрд рублей

Неурегулированность трансграничной интернет-торговли, по итогам 2017 года, принесла России убытков на 130 млрд рублей, подсчитал глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров. Парламентарий отметил, что следование этой тенденции за границу «уйдет» около 3 трлн рублей к 2020 году

далее →

19 января / Комментарии
Еда станет драйвером роста интернет-торговли в России в ближайшие пять лет

Еда станет драйвером роста интернет-торговли в России в ближайшие пять лет

В 2018-2022 годах темпы роста российской онлайн-торговли замедлятся до среднего уровня в 15,4% против 23,3% в 2010-2017 года, прогнозирует инвестбанк UBS. При этом общем вклад e-commerce в российскую торговлю увеличится на 2 процентных пункта и достигнет отметки в 6,5% к концу 2021 года.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!