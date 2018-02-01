Amazon стал самым дорогим брендом в мире

Компания Amazon обошла Google и Apple в глобальном рейтинге самых ценных брендов Global 500 по версии Brand Finance и впервые заняла первое место. Стоимость бренда Amazon за год выросла на 42% до $150,8 млрд.

Google сместился с первой позиции рейтинга, которую занимал в 2017 году, на третью, продемонстрировав медленный рост стоимости бренда — на 10% до $120,9 млрд.

Apple осталась на втором месте в рейтинге, показав рост стоимости бренда на 37% до 146,3 млрд.после падения на 27% в 2017 году. Несмотря на это, его будущее выглядит мрачным из-за слабого спроса на iPhone X.

Самый дорогой российский бренд, Сбербанк, расположился на 129 месте со стоимостью 11,6 млрд долларов. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев 2017 года увеличилась на 44% — до рекордных 576,3 млрд руб. По результатам года сберегательный банк планирует заработать не менее 700 млрд. руб. чистой прибыли, сообщал Греф зимой.

Brand Finance рассчитывает стоимость брендов, используя «Метод отчислений роялти». Этот подход предполагает оценку вероятных будущих продаж под эгидой брендa и расчет ставки роялти, которая могла бы взиматься за использование бренда, то есть того, сколько владелец должен был бы заплатить за использование бренда, если бы он ему не принадлежал. Таким образом, бренд оценивается как отчуждаемый актив.