Amazon внедрит технологию компьютерного зрения в большие магазины

Amazon планирует внедрить свою технологию компьютерного зрения, которая в данный момент работает в гипермаркетах Amazon Go, в большие магазины — например, в принадлежащую ритейлеру сеть гипермаркетов Whole Foods. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Все действующие магазины Amazon Go представляют собой небольшие точки, в которые представлены товары повседневного спроса. Они гораздо меньше привычных продуктовых магазинов. Изначально планировалось, что розничная сеть Amazon Go будет запущена в 2017 году, однако из-за несовершенства технологии продаж без кассиров компании пришлось отложить реализацию проекта на более поздний срок. За это время разработчики Amazon существенно улучшили используемое в магазинах программное обеспечение, однако оно по-прежнему плохо работает в больших торговых залах.

Согласно данным WSJ в настоящий момент технология продаж тестируется разработчиками в пространстве, выполненном по подобию большого продуктового магазина. Вероятнее всего, что руководств ритейлера планирует внедрить технологию в магазины купленной ранее розничной сети Whole Foods.

Согласно планам компании к 2021 году на территории США должно быть запущено 3 тыс. магазинов Amazon Go. Это даст возможность ритейлеру конкурировать с такими розничными сетями, как Walmart и CVS.