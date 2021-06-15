Amazon внедряет роботов для повышения безопасности труда рабочих

Компания Amazon сообщила о четырёх новых складских роботах, которые созданы для повышения безопасности труда рабочих. Ранее Amazon планировала сократить количество случаев травматизма на 50 % к 2025 году. В связи с этим компания инвестирует более $300 млн в проекты по обеспечению безопасности труда рабочих.

Amazon утверждает, что роботы просто позволяют работникам сосредоточиться на задачах, которые больше всего требуют их внимания, при этом сводя к минимуму возможность получения травм. По словам компании, у неё добавилось более миллиона рабочих мест по всему миру с тех пор, как она начала использовать в 2012 году робототехнику на своих объектах.

Роботы Ernie и Bert могут появиться на складах ритейлера уже в ближайшее время.

Задача Ernie убирать предметы с роботизированной полки. Его использование не даёт экономию времени, но позволяет сделать работу более безопасной для сотрудников.

Робот Bert может самостоятельно передвигаться по объектам, даже когда там перемещаются рабочие. Он может работать не только в ограниченном пространстве, с его помощью можно перемещать грузы по всему объекту компании. Amazon планирует, что Bert со временем будет способен перемещать более тяжёлые предметы.

Роботы Scooter и Kermit также созданы для перевозки грузов. Amazon сообщила, что эти роботы смогут перевозить вместо рабочих пустые поддоны между объектами, взяв на себя выполнение физически тяжёлой работы. Kermit всё ещё находится в стадии разработки, но уже в этом году он появится как минимум на десяти объектах компании. В свою очередь, тестирование Scooter будет в этом году ограничено одним объектом.