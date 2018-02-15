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Amazon вошёл в тройку крупнейших публичных компаний

Американский онлайн-ритейлер Amazon впервые обошёл Microsoft по рыночной стоимости и вошёл в тройку крупнейших публичных компаний США и мира. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные биржи NASDAQ.

На закрытии торгов 14 февраля акции Amazon подорожали на 2,6%, до $1451. Рыночная стоимость компании достигла $702,5 млрд. Капитализация Microsoft по итогам торгов 14 февраля составила $699,2 млрд.

По объёму капитализации Amazon уступает только Alphabet ($744,7 млрд) и Apple ($849,2 млрд).

За последние 12 месяцев капитализация Amazon увеличилась на 73%, благодаря чему основатель и глава компании Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире. По состоянию на 15 февраля Forbes оценивает его состояние в $120,4 млрд, Bloomberg — в $121 млрд. Ранее Amazon возглавил рейтинг Brand Finance Global 500.

Автор: Анна
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