Amazon запатентовала металлические клетки для перевозки сотрудников

Компания Amazon в 2016 году запатентовала металлические клетки для перевозки сотрудников по складам компании. Об этом сообщается в исследовании Anatomy of an AI System, опубликованном Кейт Кроуфорд и Владаном Джолером.

Патент называется «Система и метод транспортировки персонала в зоне активной работы» — эти клетки должны защищать сотрудников компании, которые работают в складских помещениях, во время перемещения на большие расстояния.

«Я уверен, что клетка была разработана для безопасности работников. Кроме того, этот патент был опубликован несколько лет назад. Многие крупные компании подают странные заявки на патенты», — написал специально нанятый сотрудник Amazon для создания позитивного образа компании в соцсетях на своей странице в Twitter.

Патент также прокомментировал старший вице-президент Amazon по операционной деятельности Дэйв Кларк.

«Иногда даже плохие идеи превращаются в патенты. Мы никогда не использовали эту технологию и не планируем. Мы разработали лучшее решение, маленькие жилеты, которые заставляют любые роботизированные устройства останавливаться, когда они подходят к человеку», — написал Кларк.

Недавно рыночная стоимость акций компании Amazon на бирже NASDAQ превысила $1 трлн. Amazon стала второй после Apple американской компанией с таким показателем.