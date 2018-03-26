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Amazon запатентовала «умного» дрона

Компания Amazon зарегистрировала патент на квадрокоптер, который реагирует на жестовые и голосовые команды.

Патент на дрон-доставщик Amazon предполагает наличие обратной связи между квадрокоптером и человеком. Полученный патент немного напоминает запатентованный ранее компанией Samsung дрон, которым можно управлять жестами, наклоном головы и даже движением глаз.

В патенте в пример приводятся «шок» движения, распознавая которые дрон должен прекратить приближение. Аппарат будет снабжен сенсорами освещения, глубины, датчиками звука, обычной и инфракрасной камерами. Дрон будет регулировать скорость и направление движения. Если человек машет руками в приветливой манере, беспилотник интерпретирует этот жест как инструкцию к доставке пакета.

Новая технология направлена на усовершенствование и ускорение процесса доставки заказов клиентам Amazon. Также, как и запатентованный компанией ранее способ доставки посылок дронами с камерами, распознающими объекты. Квадрокоптеры будут определять адресата и сбрасывать заказы на подушки безопасности с высоты от 1,5 до 7,5 метров.

Автор: Анна
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