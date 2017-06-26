+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Amazon запатентовала высотные ульи-склады для дронов

Компания Amazon запатентовала многоуровневые склады-«ульи» для парковки дронов. Их можно строить в густонаселенных районах и они позволяют держать беспилотники «под рукой», для экспресс-доставки грузов. В другом патенте специалисты компании предлагают, как уменьшить шум от пропеллеров, который может раздражать жителей окрестных домов. Тексты документов были опубликованы 22 июня на сайте Патентного ведомства США.

В документе сказано, что в отличие от традиционных складских помещений, склад Amazon может быть многоэтажным. Предполагается, что в нем будут предусмотрены стартовые и посадочные площадки для беспилотников и место для хранения грузов и упаковки посылок. Крупногабаритные грузы могут доставляться на склад «по земле», с помощью трейлеров, но как минимум часть вещей смогут доставлять дроны. Помимо того, что высотные склады-ульи можно строить в населенных районах, у них есть еще одно преимущество — дроны в городах будут стартовать и приземляться на сравнительно большой высоте, без риска задеть пешеходов.

Понимая, что вряд ли жители будут рады соседству со складом, наводненным шумно работающими беспилотниками, специалисты компании предлагают решения, как уменьшить шум от моторов. Все конструкции уменьшают силу воздушного потока вокруг винтов, и, следовательно звук, который они производят. Например, предлагается повесить по кромкам лопастей пропеллеров «листья» из мягкого материала или небольшие зубцы.

Amazon разрабатывает программу доставки покупок беспилотниками Amazon Prime Air уже несколько лет. В конце 2015 года специалисты компании представили гибридный дрон для доставки грузов, а в конце 2016 года доставили первую посылку с помощью дрона покупателю из Великобритании.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

29 июня / Комментарии
Первыми преимущество новой услуги DPD Today оценят столичные интернет-покупатели Incanto

Первыми преимущество новой услуги DPD Today оценят столичные интернет-покупатели Incanto

Российский интернет-магазин Incanto стал одним из первых в сегменте fashion, кто обеспечивает доставку своих товаров покупателям день в день. Итальянский ритейлер совместно с компанией DPD в России и компанией eSolutions (член Otto Group) предлагает клиентам услугу DPD Today: при оформлении заказов до 11.00 посылки будут у покупателей уже вечером.

далее →

28 июня / Комментарии
Постаматы на железнодорожных станциях: перспективно?

Постаматы на железнодорожных станциях: перспективно?

ОАО «Центральная ППК» - крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России и логистический оператор PickPoint разместят постаматы на пригородных железнодорожных станциях Московской области.

далее →

28 июня / Комментарии
Сеть пунктов выдачи Юлмарт Outpost за два месяца вырастет в три раза

Сеть пунктов выдачи Юлмарт Outpost за два месяца вырастет в три раза

Количество пунктов выдачи заказов Юлмарт Outpost (ПВЗ), участвующих в проекте, за два месяца увеличится в три раза. Это расширит возможности клиентов DPD в России и SPSR Express, которые смогут получать заказы из интернет-магазинов и отправлять свои посылки по России и в страны Таможенного союза в удобных для них точках Юлмарта.

далее →

27 июня / Комментарии
Аналитики ФТС будут знать всё о международных посылках россиян

Аналитики ФТС будут знать всё о международных посылках россиян

Таможенники в течение трех лет получат доступ к информационным ресурсам «Почты России». Об этом рассказал заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Анатолий Серышев. Совместная работа таможенников и сотрудников «Почты России» и сейчас «ведется в ежедневном режиме».

далее →

20 июня / Комментарии
«Walmart» тестирует круглосуточный автоматизированный киоск для получения заказов

«Walmart» тестирует круглосуточный автоматизированный киоск для получения заказов

Американский ритейлер «Walmart» тестирует круглосуточный автоматизированный киоск по выдаче онлайн заказов в одном из розничных магазинов в Оклахоме. Киоск размером 6 х 24 метра может вмещать до 30 000 товаров, включая замороженные и охлажденные продукты.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!