Amazon запатентовала высотные ульи-склады для дронов

Компания Amazon запатентовала многоуровневые склады-«ульи» для парковки дронов. Их можно строить в густонаселенных районах и они позволяют держать беспилотники «под рукой», для экспресс-доставки грузов. В другом патенте специалисты компании предлагают, как уменьшить шум от пропеллеров, который может раздражать жителей окрестных домов. Тексты документов были опубликованы 22 июня на сайте Патентного ведомства США.

В документе сказано, что в отличие от традиционных складских помещений, склад Amazon может быть многоэтажным. Предполагается, что в нем будут предусмотрены стартовые и посадочные площадки для беспилотников и место для хранения грузов и упаковки посылок. Крупногабаритные грузы могут доставляться на склад «по земле», с помощью трейлеров, но как минимум часть вещей смогут доставлять дроны. Помимо того, что высотные склады-ульи можно строить в населенных районах, у них есть еще одно преимущество — дроны в городах будут стартовать и приземляться на сравнительно большой высоте, без риска задеть пешеходов.

Понимая, что вряд ли жители будут рады соседству со складом, наводненным шумно работающими беспилотниками, специалисты компании предлагают решения, как уменьшить шум от моторов. Все конструкции уменьшают силу воздушного потока вокруг винтов, и, следовательно звук, который они производят. Например, предлагается повесить по кромкам лопастей пропеллеров «листья» из мягкого материала или небольшие зубцы.

Amazon разрабатывает программу доставки покупок беспилотниками Amazon Prime Air уже несколько лет. В конце 2015 года специалисты компании представили гибридный дрон для доставки грузов, а в конце 2016 года доставили первую посылку с помощью дрона покупателю из Великобритании.