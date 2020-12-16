Amazon запустил сервис по созданию персонализированных футболок

Amazon запустила сервис Made for You, который позволяет пользователям создавать индивидуальные футболки с учетом их размеров, сообщает CNBC.

Для создания футболки пользователям необходимо предоставить Amazon свои данные: рост, вес, комплектацию и добавить две фотографии, сделанные при помощи приложения Amazon. На основе этого сервис создает «виртуальную копию» пользователя, чтобы визуализировать, как одежда будет смотреться на его теле. Стоимость изготовленной футболки — 25 долларов, услуги пока доступна только в США.

В Amazon заверили, что приложение автоматически удаляет все фотографии, сделанные в приложении, после создания «виртуальной копии». Пользователь также может удалить информацию о параметрах своего тела в любое время самостоятельно.

Amazon планирует со временем расширить сервис, включив в него больше стилевых решений на основе отзывов пользователей.

Технологию 3D-моделирования тела Amazon также использует в отделе Luxury Stores для дизайнерских модных брендов и предлагает на своем сайте широкий выбор частных торговых марок. Amazon сделала большую ставку на технологию 3D-моделирования, когда в 2017 году приобрела стартап Body Labs для создания 3D-моделей тела человека.