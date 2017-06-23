Amazon запустил сервис примерки одежды на дому

Онлайн-магазин Amazon представил сервис примерок одежды на дому Prime Wardrobe. Теперь покупатели смогут получать вещи с доставкой на дом и возвращать бесплатно непонравившиеся обратно ритейлеру.

Выбранные товары доставляют прямо к порогу, после чего у покупателя будет неделя, чтобы не только примерить обновки, но и взвесить все за и против предстоящей покупки. Заплатить можно будет только за вещи, которые подошли, все остальные можно запаковать назад в коробку и оставить около двери — возврат осуществляется бесплатно.

На данный момент сервис доступен только для подписчиков программы лояльности Prime Amazon, стоимость которой составляет 99 долларов в год. Для новых пользователей онлайн-магазин предлагает бесплатный тестовый период — в течение месяца.