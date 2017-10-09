+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Amazon запустила собственную службу доставки

Согласно сообщению агентства Bloomberg, компания Amazon.com Inc. (AMZN) экспериментирует с новой услугой доставки, которая должна позволить компании увеличить объемы продукции, поставляемой бесплатно в двухдневной строк, и избавится от перезагруженности на ее складах. Об этом агентству сообщили два источника, знакомых с планом компании. По их словам, это приведет к тому, что онлайн-ритейлер глубже погрузится в функции, выполняемые его давними партнерами, — United Parcel Service Inc.(UPS) и FedEx Corp. (FDX).

Услуга была запущена два года назад в Индии, и Amazon медленно рекламировала ее продавцам в США в рамках подготовки к национальной экспансии, заявили осведомленные лица, которые попросили не называть их, поскольку американский пилотный проект является конфиденциальным. В Amazon называют проект Seller Flex, сообщил один источник. Услуги была введена на пробной основе в этом году в штатах Западного побережья, тогда как более широкая экспансия запланирована на 2018 год, сообщили источники.

По словам источников, компания Amazon будет следить за отправкой товаров со складов, принадлежащих сторонним продавцам, которые осуществляют продажи на Amazon.com, и их доставкой к домам покупателей. Эту работу сейчас часто проделывают компании UPS и FedEx. Компания Amazon все еще может пользоваться услугами данных курьеров для доставки, но именно она будет решать, как осуществляется поставка товара, а не продавцы.

Bloomberg отмечает, что обработка большего количества поставок могла бы дать Amazon большую гибкость и контроль над «последней милей» к дверям покупателей, что бы позволило ей экономить деньги за счет скидок за объём и помочь избежать перегрузок на собственных складах путем хранения товаров на собственных объектах сторонних продавцов.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

9 октября / Комментарии
Яндекс.Маркет запускает первый центр исполнения заказов

Яндекс.Маркет запускает первый центр исполнения заказов

Яндекс.Маркет начал тестирование первого офлайн-центра исполнения заказов (фулфилмент-центра), из которого будут доставляться посылки по всей России. Комплекс площадью более 30 тыс. кв. м расположен в Подмосковье и способен обрабатывать до 10 тыс. посылок в день. Еще три центра в Подмосковье находятся в процессе подключения.

далее →

4 октября / Комментарии
Teleport идет в Дикси

Teleport идет в Дикси

Компания TelePort  продолжает успешно расширять географию присутствия в Санкт-Петербурге. Теперь в сети продуктовых магазинов «Дикси» можно получать посылки, заказанные онлайн, благодаря  расположенным постаматам сети TelePort.

далее →

29 сентября / Комментарии
Alibaba вложит $15,2 млрд в глобальную логистическую сеть будущего

Alibaba вложит $15,2 млрд в глобальную логистическую сеть будущего

Китайская интернет-компания Alibaba Group Holding Ltd в течение ближайших пяти лет инвестирует 100 миллиардов юаней (15,2 миллиарда долларов) в развитие инновационных логистических технологий, сообщается в релизе компании.

далее →

26 сентября / Комментарии
СДЭК объявляет о начале сотрудничества с Яндекс.Доставка

СДЭК объявляет о начале сотрудничества с Яндекс.Доставка

Теперь интернет-магазины, использующие в своей работе сервис Яндекс.Доставка, могут обращаться к услугам компании экспресс-доставки СДЭК. Официальный старт интеграции — 26 сентября.

далее →

26 сентября / Комментарии
Walmart доставит товары в холодильник

Walmart доставит товары в холодильник

Ритейлер Walmart в сотрудничестве с производителем «умных» замков August Home тестирует новый сервис доставки: курьер, имеющий разовый пароль на вход в квартиру покупателя, будет оставлять продукты прямо в холодильнике.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!