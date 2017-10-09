Amazon запустила собственную службу доставки

Согласно сообщению агентства Bloomberg, компания Amazon.com Inc. (AMZN) экспериментирует с новой услугой доставки, которая должна позволить компании увеличить объемы продукции, поставляемой бесплатно в двухдневной строк, и избавится от перезагруженности на ее складах. Об этом агентству сообщили два источника, знакомых с планом компании. По их словам, это приведет к тому, что онлайн-ритейлер глубже погрузится в функции, выполняемые его давними партнерами, — United Parcel Service Inc.(UPS) и FedEx Corp. (FDX).

Услуга была запущена два года назад в Индии, и Amazon медленно рекламировала ее продавцам в США в рамках подготовки к национальной экспансии, заявили осведомленные лица, которые попросили не называть их, поскольку американский пилотный проект является конфиденциальным. В Amazon называют проект Seller Flex, сообщил один источник. Услуги была введена на пробной основе в этом году в штатах Западного побережья, тогда как более широкая экспансия запланирована на 2018 год, сообщили источники.

По словам источников, компания Amazon будет следить за отправкой товаров со складов, принадлежащих сторонним продавцам, которые осуществляют продажи на Amazon.com, и их доставкой к домам покупателей. Эту работу сейчас часто проделывают компании UPS и FedEx. Компания Amazon все еще может пользоваться услугами данных курьеров для доставки, но именно она будет решать, как осуществляется поставка товара, а не продавцы.

Bloomberg отмечает, что обработка большего количества поставок могла бы дать Amazon большую гибкость и контроль над «последней милей» к дверям покупателей, что бы позволило ей экономить деньги за счет скидок за объём и помочь избежать перегрузок на собственных складах путем хранения товаров на собственных объектах сторонних продавцов.