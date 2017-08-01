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Amazon запустила The Hub — цифровой шкаф для посылок

Amazon запустила новую услугу The Hub. Это камеры хранения, в которых посылки будут дожидаться своих получателей. Шкафчиками Amazon смогут пользоваться все сервисы доставки.

Amazon анонсировала новую услугу под названием The Hub. Это шкафчики, предназначенные для установки в многоквартирных домах — в них будут доставляться громоздкие пакеты, чтобы жители могли их забирать в удобное время, пишет TechCrunch.

Камеры хранения смогут использовать и другие сервисы доставки, не только сам Amazon и принадлежащая ей компания по доставке одежды и обуви Zappos. Вероятно, эти камеры хранения — новая версия Amazon Lockers, шкафчиков для общественных мест и торговых центров.

Подобные камеры хранения дают Amazon больше контроля над доставкой товаров, и потенциально могут сократить затраты. Это особенно важно для повышения рентабельности таких услуг, как система Prime-Amazon, которая предоставляет подписчикам бесплатную доставку тысячи видов товаров.

Ранее Amazon запустил аналог Instagram для шоппинга и запатентовал ульи для дронов, которые должны ускорить воздушную доставку посылок в крупных городах.

Автор: Анна
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