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UPS привлекла бухгалтеров и офисных сотрудников к доставке посылок

Американская компания экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) привлекла несколько сотен своих офисных сотрудников к доставке посылок. Об этом пишет The Wall Street Journal.

UPS пришлось пойти на такой шаг из-за повышенного количества заказов в преддверии Рождества. Обычно компания нанимает специальные команды, которые помогают справляться с сезонными перегрузками. Офисных сотрудников иногда привлекали к сортировке, упаковке и погрузке посылок. При этом помощь была строго добровольной, и обычно работников заранее уведомляли о необходимости поработать сверхурочно.

Обычно в преддверии праздников работали до 95 тыс. сезонных сотрудников. Общими силами удавалось обрабатывать около 750 млн отправлений. В этом году сезонных бригад не хватило и UPS подключила к доставке посылок несколько сотен бухгалтеров, маркетологов, секретарей и других офисных сотрудников. При этом многие из них развозили заказы на собственных автомобилях.

Пресс-секретарь UPS Стив Гот пояснил WSJ, что в этой работе участвовали несколько сотен офисных сотрудников.

«В некоторых случаях сотрудников просили переодеться и идти помогать в ближайшее отделение доставки, или прийти туда на следующий день, потому что входящий объем заказов был выше запланированного,— сказал господин Гот.— В UPS хотели быть уверенными, что задержек с доставкой не будет».

Автор: Анна
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