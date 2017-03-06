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Amway решила развивать сеть розничных магазинов в России

Американская корпорация Amway, специализирующаяся на прямых продажах средств по уходу за телом и домом, решила развивать сеть розничных магазинов в России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Первые магазины сети «Мой центр Amway» уже открылись в Нижнем Новгороде, Уфе, Красноярске, Краснодаре и Казани. В сентябре компания запустит первую торговую точку в Москве. Также в 2017 году планируется открыть магазины в Перми и Иркутске. Предполагается, что к 2020 году сеть разрастется до 28 точек. 16 из них запустят на базе действующих центров по распространению продукции, которые сейчас работают в сегменте B2B.

Средняя площадь новых магазинов составит 500 квадратных метров. В них будет представлен весь ассортимент Amway в категориях красоты, здоровья и ухода за домом — всего более 500 наименований. Их смогут приобрести как агенты Amway, так и обычные покупатели.

Открытие каждой точки обойдется Amway в сумму от 15 до 40 миллионов рублей в зависимости от выбранного помещения. Общая сумма инвестиции в этот проект составляет 600 миллионов рублей. Развитие сети финансируется за счет собственных средств компании. Она планирует окупить расходы за четыре года.

Помимо России, Amway также развивает розничные магазины в Южной Корее. Работа в таком формате позволяет увеличить базу сторонников бренда и средний чек.

Автор: Анна
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