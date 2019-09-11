+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Аналитический отчет по российскому рынку trade-in

По программам trade-in в России в 2019 году граждане обменяют более 1,3 млн старых смартфонов на новые. В перспективе трех лет рынок будет расти на 25-30% в год, обгоняя продажи б/у-техники.

Эксперты Inventive Retail Group, управляющей специализированными магазинами электроники, детских и спортивных товаров, проанализировали отечественный рынок trade-in. Программы выкупа мобильных устройств в обмен на скидку для покупки новых перестали быть экзотикой, теперь это часть российского экономического ландшафта.

С января 2017 года по июль 2019 год реализовано 74,5 млн смартфонов. При этом на руках у россиян летом было 88,1 млн умных телефонов. Средний срок владения мобильным устройством составляет около двух лет. По истечению этого времени большая часть смартфонов нуждается в ремонте, который обычно ограничивается заменой аккумулятора. После четырех лет эксплуатации устройство может прийти в негодность. Редкое исключение — флагманские модели ведущих мировых брендов, которые исправно работают до шести лет.

По данным Inventive Retail Group, из 88,1 млн умных телефонов на руках у россиян 10 млн — это устаревшие модели с эксплуатацией больше трех лет. Часть из этих устройств несколько раз сменили владельцев. Так, через соцсети и интернет-площадки в 2018 году было продано около 2 млн б/у-смартфонов. Однако покупка на вторичном рынке сопряжена с риском столкнуться с недобросовестными продавцами, которые используют интернет-площадки для реализации подделок или неисправных устройств.

Программы trade-in меняют ситуацию на вторичном рынке мобильной техники. Россияне через официальных представителей мировых производителей обменивают мобильные устройства, которыми пользовались год-полтора, на новые модели смартфонов. В 2018 году по trade-in было сдано около 1 млн устройств, в 2019 году прогнозируется рост до 1,3 млн шт. В перспективе трех лет рынок trade-in будет увеличиваться на 25-30% в год. В 2021 году количество устройств, сданных по программам выкупа, превысит объем стихийного рынка б/у-гаджетов, который, в свою очередь, будет сокращаться на 5% в год.

Рост популярности trade-in будет наблюдаться и в других сегментах. Так, сеть re:Store, крупнейший Apple Premium Reseller в России, в августе 2019 года расширила программу на всю линейку Apple. При этом помимо смартфонов выкупает ноутбуки, планшеты и смарт-часы, в том числе и других вендоров.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

11 сентября / Комментарии
«М.Видео» обновила программу лояльности

«М.Видео» обновила программу лояльности

Розничная сеть «М.Видео» запустила обновлённую программу лояльности M.Club, которая отвечает ключевым мировым трендам: лёгкий вход в программу и простая регистрация, полный отказ от пластиковых карт в пользу виртуальных, более гибкая и персонализированная система предложений и начисления бонусов, основанная на аналитике данных, что позволит получать до 25% от суммы покупки на бонусный счёт.

далее →

10 сентября / Комментарии
Marathon Group продаст свои аптеки на площадях X5 Retail Group

Marathon Group продаст свои аптеки на площадях X5 Retail Group

Marathon Group решила продать свою аптечную сеть «Мега Фарм», большая часть точек которой располагается на площадях X5 Retail Group. Группа уже ведет переговоры с отраслевыми компаниями о продаже брендов.

далее →

10 сентября / Комментарии
Продажи на глобальном рынке аудио выросли на 15%

Продажи на глобальном рынке аудио выросли на 15%

По данным GfK, с января по июнь 2019 розничные продажи на глобальном рынке аудиоустройств (без учета Северной Америки) выросли на 15 процентов по сравнению с первым полугодием 2018 года. Драйверы роста – наушники и гарнитуры, а также портативные Bluetooth-колонки и колонки для дома.

далее →

9 сентября / Комментарии
«Перекрёсток» поможет «залипнуть»

«Перекрёсток» поможет «залипнуть»

Торговая сеть «Перекрёсток» совместно с компанией Hey Clay запустила федеральную маркетинговую акцию «Залипаки». Кампания продлится до 23 октября во всех магазинах сети, а также в онлайн-супермаркете Perekrestok.ru.

далее →

9 сентября / Комментарии
X5 Retail Group открыл первый магазин «Пятерочка» без кассиров

X5 Retail Group открыл первый магазин «Пятерочка» без кассиров

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group открыл экспериментальный магазин «Пятерочка» без кассиров с полностью автоматизированной системой покупок.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!