Аналитический отчет по российскому рынку trade-in

По программам trade-in в России в 2019 году граждане обменяют более 1,3 млн старых смартфонов на новые. В перспективе трех лет рынок будет расти на 25-30% в год, обгоняя продажи б/у-техники.

Эксперты Inventive Retail Group, управляющей специализированными магазинами электроники, детских и спортивных товаров, проанализировали отечественный рынок trade-in. Программы выкупа мобильных устройств в обмен на скидку для покупки новых перестали быть экзотикой, теперь это часть российского экономического ландшафта.

С января 2017 года по июль 2019 год реализовано 74,5 млн смартфонов. При этом на руках у россиян летом было 88,1 млн умных телефонов. Средний срок владения мобильным устройством составляет около двух лет. По истечению этого времени большая часть смартфонов нуждается в ремонте, который обычно ограничивается заменой аккумулятора. После четырех лет эксплуатации устройство может прийти в негодность. Редкое исключение — флагманские модели ведущих мировых брендов, которые исправно работают до шести лет.

По данным Inventive Retail Group, из 88,1 млн умных телефонов на руках у россиян 10 млн — это устаревшие модели с эксплуатацией больше трех лет. Часть из этих устройств несколько раз сменили владельцев. Так, через соцсети и интернет-площадки в 2018 году было продано около 2 млн б/у-смартфонов. Однако покупка на вторичном рынке сопряжена с риском столкнуться с недобросовестными продавцами, которые используют интернет-площадки для реализации подделок или неисправных устройств.

Программы trade-in меняют ситуацию на вторичном рынке мобильной техники. Россияне через официальных представителей мировых производителей обменивают мобильные устройства, которыми пользовались год-полтора, на новые модели смартфонов. В 2018 году по trade-in было сдано около 1 млн устройств, в 2019 году прогнозируется рост до 1,3 млн шт. В перспективе трех лет рынок trade-in будет увеличиваться на 25-30% в год. В 2021 году количество устройств, сданных по программам выкупа, превысит объем стихийного рынка б/у-гаджетов, который, в свою очередь, будет сокращаться на 5% в год.

Рост популярности trade-in будет наблюдаться и в других сегментах. Так, сеть re:Store, крупнейший Apple Premium Reseller в России, в августе 2019 года расширила программу на всю линейку Apple. При этом помимо смартфонов выкупает ноутбуки, планшеты и смарт-часы, в том числе и других вендоров.