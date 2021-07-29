Аналитика AliExpress. Сколько россияне готовы отдать за товары к учебному году

Аналитики AliExpress Россия выяснили, сколько россияне готовы отдать за товары к учебному году и что чаще всего входит в этот набор. Для этого они провели опрос методом онлайн-панели вместе с исследовательским агентством ResearchMe.

Сколько россияне потратят на товары для учебы и что входит в набор

Абсолютное большинство россиян с детьми школьного возраста планирует покупать товары к школе. Только 1% респондентов отказался от школьных покупок, так как все необходимое осталось с прошлого года. При этом треть россиян (26%) планирует потратить на подготовку одного ребенка к школе от 5 до 10 тысяч рублей. Еще 21% опрошенных выделит на учебные товары от 10 до 15 тысяч рублей, а 14% — до 5 тысяч рублей.

Большинство россиян не планирует экономить на школьных товарах. Больше трети респондентов (33%) готовы потратить столько же, как и в прошлом году. Еще треть (26%) планирует потратить немного большую сумму, чем в 2020 году.При этом существенно больше на товары для школы в этом году планируют потратить 7% россиян. Четверть опрошенных хотят сократить расходы на подготовку к учебному году.

Самая популярная категория расходов — канцелярские товары. Их будут покупать 60% респондентов. Половина опрошенных планирует выбрать новую спортивную форму, столько же — сменную обувь. 47% респондентов купят школьную форму, а больше трети (33%) — учебники.

Примечательно, что почти треть респондентов (27%) включила в расходы на школьный сезон наборы влажных салфеток и защитных масок. Еще 15% заявили, что обновят ребенку технику — к новому учебному году купят гаджеты (ноутбук, телефон или умные часы).

Сколько уйдет на одежду, аксессуары и гаджеты для школы

На школьную форму и сменную обувь 35% россиян потратит от 5 до 10 тысяч рублей. 21% опрошенных закладывает на нее бюджет от 10 до 15 тысяч, а 11% респондентов — от 15 до 20 тысяч рублей.

Меньше россияне готовы отдать за спортивную форму. Почти треть опрошенных (28%) потратит на нее от 2 до 3 тысяч рублей, а четверть респондентов — до 2 тысяч рублей. Только 8% россиян готовы потратить на форму для физкультуры от 5 до 10 тысяч рублей.

На покупку школьного рюкзака 28% россиян готовы выделить 2–3 тысячи рублей. Четверть опрошенных отдаст за ранец 1–2 тысячи рублей, а 19% — до 5 тысяч рублей.

По мнению трети россиян (32%) соответственно, школьникам для учебы нужен ноутбук или смартфон. Еще 20% респондентов заявили, что к школе понадобятся умные часы. При этом больше 20 тысяч рублей на такие гаджеты готовы потратить лишь 9% россиян. Почти половина россиян (43%) отдаст за гаджеты от 5 до 15 тысяч рублей.

Какие товары пользуются наибольшей популярностью

По данным AliExpress, особым спросом пользуются ручки, карандаши и другие письменные принадлежности. Значительную долю продаж занимают маркеры для скетчинга. На втором месте — книги и развивающая литература для дошкольников. Книги являются второй по популярности категорией. Особенно часто покупатели выбирают книги от магазина «Буква-Ленд». На третьем месте — товары для изобразительного искусства как для начинающих, так и для профессиональных художников от «Малевичъ» и Royal Talens.

Недавно на площадке запустилась российская категория товаров для школы с быстрой доставкой. В категории представлены: рюкзаки — Hatber, Grizzly и Magtaller; одежда и школьная форма — Смена, Button Blue, Gulliver Market, Acoola.

*в опросе участвовало 1,2 тысячи респондентов в соответствии с репрезентативными квотами Росстата