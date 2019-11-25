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Аналитика Criteo по покупкам российских потребителей накануне Черной пятницы

Рекламная платформа Criteo накануне Черной пятницы представила аналитику по покупкам российских потребителей.

Черная пятница: тренды в продажах и трафике с точностью до часа

  • Повышенный интерес к шопингу (+117%) отмечается за два дня до Черной пятницы.
  • В Черную пятницу покупатели в России в основном совершают покупки в полдень и днем, в то время как в большинстве других стран пик продаж приходится на вечер.
  • В воскресенье пик продаж приходится на 11 вечера, что объясняется появлением первых предложений к Киберпонедельнику.
  • Уже во вторник показатели продаж и трафик возвращаются к нормальным значениям.

Десктоп — днем, мобильный — вечером: почасовые тренды для разных устройств

В Черную пятницу рост продаж происходит на всех устройствах, но в разное время:

  • На десктопах продажи растут с полудня и до 5 часов вечера, достигая пикового значения в +266%.
  • Мобильные продажи растут ближе к вечеру (8-10 часов) с пиковым значением в +223%.

В выходные после Черной пятницы продажи растут также и на мобильных устройствах, и на десктопах, ближе к вечеру. При этом в обычные выходные дни больше покупок совершается с мобильных устройств.

В воскресенье накануне Киберпонедельника продажи на десктопах растут на +143% к 9 часам вечера, а на мобильных устройствах — на +230% к 11 вечера.

Автор: Анна
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