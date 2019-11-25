Аналитика Criteo по покупкам российских потребителей накануне Черной пятницы
Рекламная платформа Criteo накануне Черной пятницы представила аналитику по покупкам российских потребителей.
Черная пятница: тренды в продажах и трафике с точностью до часа
- Повышенный интерес к шопингу (+117%) отмечается за два дня до Черной пятницы.
- В Черную пятницу покупатели в России в основном совершают покупки в полдень и днем, в то время как в большинстве других стран пик продаж приходится на вечер.
- В воскресенье пик продаж приходится на 11 вечера, что объясняется появлением первых предложений к Киберпонедельнику.
- Уже во вторник показатели продаж и трафик возвращаются к нормальным значениям.
Десктоп — днем, мобильный — вечером: почасовые тренды для разных устройств
В Черную пятницу рост продаж происходит на всех устройствах, но в разное время:
- На десктопах продажи растут с полудня и до 5 часов вечера, достигая пикового значения в +266%.
- Мобильные продажи растут ближе к вечеру (8-10 часов) с пиковым значением в +223%.
В выходные после Черной пятницы продажи растут также и на мобильных устройствах, и на десктопах, ближе к вечеру. При этом в обычные выходные дни больше покупок совершается с мобильных устройств.
В воскресенье накануне Киберпонедельника продажи на десктопах растут на +143% к 9 часам вечера, а на мобильных устройствах — на +230% к 11 вечера.