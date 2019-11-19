+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Аналитика Группы «М.Видео-Эльдорадо»: каждая четвёртая купленная в России игровая консоль – переизданная ретро-приставка

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития рынка игровых консолей за девять месяцев 2019 года. Продажи составили 400 тыс. устройств на сумму 7,3 млрд руб., что году-году больше на 10% в штуках и 6% в деньгах. Средняя стоимость снизилась на 4% до 18,5 тыс. руб. Одним из драйверов рынка стал бум продаж переизданных 8- и 16-битных ретро-консолей, занявших четверть рынка, продажи этих приставок за год выросли вдвое.

Продажи консолей растут за счёт снижения стоимости PS4, Nintendo Switch и Xbox One, а также выхода более доступных моделей Xbox One S без дисковода и Nintendo Switch Lite.

По итогам трёх кварталов высокую динамику продемонстрировали переизданные ретро-консоли, получившие популярность в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого столетия. Спрос на такие приставки в сравнении с тремя кварталами прошлого года увеличился на 75% в штуках и 40% в деньгах. В совокупности приставки Sega и Dendy, Nintendo Classic Mini: NES и PS Classic, занимают в натуральном выражении уже четверть рынка. Средняя цена таких устройств составляет всего 2 800 руб., их приобретают для ностальгии по хитам детства, либо в качестве первой консоли для своего ребёнка. Около 18% всего рынка консолей заняли ретро-девайсы только от Sega и Dendy, а наиболее популярными моделями со встроенными играми стали SEGA Magistr Titan 3, SEGA Retro Genesis HD Ultra, Dendy Magistr Master и Dendy 255 игр + световой пистолет.

Лидером российского рынка консолей в денежном выражении с долей около 60% в штуках и 75% в деньгах стала компания Sony, практически все продажи приходятся на консоль PlayStation 4. Платформа продолжает удерживать первенство благодаря растущему числу игровых эксклюзивов и экосистеме дополнительных аксессуаров. На второй позиции в натуральных продажах оказалась японская компания Nintendo, которая впервые вышла на второе место в мае 2019 года. Росту Nintendo способствует популярность универсальной консоли Nintendo Switch. Спрос на неё увеличился на 72% в штуках и 92% в деньгах. В сентябре компания выпустила Nintendo Switch Lite, компактную и лёгкую консоль, которая позволяет играть где угодно и стоит дешевле «старшей» версии.

В денежном выражении Microsoft опережает Nintendo, популярностью пользуются игровые консоли Xbox One S и Xbox One X. Во втором квартале компания презентовала полностью цифровую консоль без дисковода Xbox One S All-Digital.

«Сегмент консольного гейминга продолжает интенсивный рост и получает развитие за счёт широкого выбора форм-факторов, которые удовлетворят необходимым требованиям покупателей. Мы видим, как двухзначный рост показывают недорогие консоли с набором ретро-игр, повышенным спросом пользуются портативные приставки, в которые можно играть в дороге, а с растущей доступностью 4К-телевизоров и появлением большого количества контента, увеличиваются продажи и таких консолей как Xbox One X и PS 4 Pro. За три квартала спрос на игровые консоли в Группе „М.Видео-Эльдорадо“ превысил рыночные темпы в натуральном выражении и оказался выше рынка в деньгах, показав прирост 8%. В начале ноября мы запустили игровой клуб Эльдорадо, который теперь называется ЭльдоPlay. Здесь пользователи найдут обзоры главных новинок игровой индустрии, розыгрыши, выгодные предложения и актуальные предзаказы», — отмечает глава департамента «Развлечения и фото/видео» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

19 ноября / Комментарии
«Магнит» и Yummy United соберут Детский Совет директоров

«Магнит» и Yummy United соберут Детский Совет директоров

Розничная сеть «Магнит» объявляет о начале партнерства с компанией Yummy United (HK) Ltd., которое предусматривает создание и запуск на российском рынке продуктов питания для детей под брендом Yummy United. В разработке продуктовой линейки примут участие дети сотрудников «Магнита», которые сформируют первый Детский Совет директоров «Yummy United Магнит».

далее →

18 ноября / Комментарии
«М.Видео» и «Эльдорадо» подводят первые итоги утилизации техники

«М.Видео» и «Эльдорадо» подводят первые итоги утилизации техники

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подводит итоги пилота по сбору и утилизации бывшей в употреблении техники в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. С июня обе сети собрали и передали на переработку порядка 135 тонн электронных отходов.

далее →

15 ноября / Комментарии
«Связной» запускает продажу топливных карт

«Связной» запускает продажу топливных карт

Ритейлер «Связной» в партнёрстве с топливным дискаунтером «Бензовоз» объявляет о запуске продаж топливной карты «Бензовоз» в своей сети. «Связной» стал первым ритейлером, который начал продавать топливные карты для физических лиц в своих магазинах. До конца 2020 года в магазинах ритейлера планируется оформить 500 тысяч карт.

далее →

14 ноября / Комментарии
X5 Retail Group начала тестировать многоразовые мешки для продуктов

X5 Retail Group начала тестировать многоразовые мешки для продуктов

X5 Retail Group запустила пилотный проект по стимулированию покупателей торговой сети «Пятёрочка» к использованию многоразовых мешков для взвешивания и хранения фруктов, овощей и орехов в качестве альтернативы одноразовым пакетам.

далее →

14 ноября / Комментарии
METRO начала выпуск цифровых карт в мессенджерах

METRO начала выпуск цифровых карт в мессенджерах

METRO продолжает упрощать процесс выдачи карты и взаимодействия с клиентами через цифровые каналы коммуникации. Вслед за мобильным приложением компания запустила чат-бот на платформе Viber.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!