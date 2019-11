Аналитика Группы «М.Видео-Эльдорадо»: каждая четвёртая купленная в России игровая консоль – переизданная ретро-приставка

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития рынка игровых консолей за девять месяцев 2019 года. Продажи составили 400 тыс. устройств на сумму 7,3 млрд руб., что году-году больше на 10% в штуках и 6% в деньгах. Средняя стоимость снизилась на 4% до 18,5 тыс. руб. Одним из драйверов рынка стал бум продаж переизданных 8- и 16-битных ретро-консолей, занявших четверть рынка, продажи этих приставок за год выросли вдвое.

Продажи консолей растут за счёт снижения стоимости PS4, Nintendo Switch и Xbox One, а также выхода более доступных моделей Xbox One S без дисковода и Nintendo Switch Lite.

По итогам трёх кварталов высокую динамику продемонстрировали переизданные ретро-консоли, получившие популярность в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого столетия. Спрос на такие приставки в сравнении с тремя кварталами прошлого года увеличился на 75% в штуках и 40% в деньгах. В совокупности приставки Sega и Dendy, Nintendo Classic Mini: NES и PS Classic, занимают в натуральном выражении уже четверть рынка. Средняя цена таких устройств составляет всего 2 800 руб., их приобретают для ностальгии по хитам детства, либо в качестве первой консоли для своего ребёнка. Около 18% всего рынка консолей заняли ретро-девайсы только от Sega и Dendy, а наиболее популярными моделями со встроенными играми стали SEGA Magistr Titan 3, SEGA Retro Genesis HD Ultra, Dendy Magistr Master и Dendy 255 игр + световой пистолет.

Лидером российского рынка консолей в денежном выражении с долей около 60% в штуках и 75% в деньгах стала компания Sony, практически все продажи приходятся на консоль PlayStation 4. Платформа продолжает удерживать первенство благодаря растущему числу игровых эксклюзивов и экосистеме дополнительных аксессуаров. На второй позиции в натуральных продажах оказалась японская компания Nintendo, которая впервые вышла на второе место в мае 2019 года. Росту Nintendo способствует популярность универсальной консоли Nintendo Switch. Спрос на неё увеличился на 72% в штуках и 92% в деньгах. В сентябре компания выпустила Nintendo Switch Lite, компактную и лёгкую консоль, которая позволяет играть где угодно и стоит дешевле «старшей» версии.

В денежном выражении Microsoft опережает Nintendo, популярностью пользуются игровые консоли Xbox One S и Xbox One X. Во втором квартале компания презентовала полностью цифровую консоль без дисковода Xbox One S All-Digital.