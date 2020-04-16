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Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: доля китайских брендов смартфонов достигла 60%

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М.видео
М.видео
Бытовая техника

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития российского рынка смартфонов в первом квартале 2020 года. В январе-марте россияне купили порядка 4,5 миллионов смартфонов Honor, HUAWEI, Xiaomi, Vivo, Oppo, Vivo и др. китайских брендов, что составило 60% от общего числа купленных в первом квартале умных мобильных устройств. Самым популярным брендом в штучных продажах остался Honor. Компания Apple удерживает первенство в денежном эквиваленте.

Россияне в первом квартале 2020 года приобрели около 7,5 млн смартфонов на общую сумму порядка 127 млрд руб., что больше на 12% в штуках и 15% в деньгах, чем за тот же период прошлого года. Спрос на рынке смартфонов обусловлен высокой маркетинговой активностью ритейлеров и производителей в первом квартале 2020 года и интересом россиян к флагманским моделям. Пользователи выбирают более функциональные и производительные устройства, которые в ближайшие 2-3 года позволят максимально эффективно решать повседневные задачи. Средник чек составил 17 тыс. руб.

Доля китайских брендов в штуках достигла 60%

В общей сложности около 20 китайских производителей в штуках заняли 60% российского рынка смартфонов. Ведущие китайские бренды с ростом доверия покупателей и укреплением позиций в нижнем и среднем ценовых диапазонах увеличивают своё присутствие в более дорогих сегментах с конкурентоспособными девайсами. Если два года назад премиальные устройства от 50 тыс. руб. из «китайцев» предлагал только HUAWEI, то сейчас российским покупателям доступны смартфоны от OPPO, vivo, Xiaomi и OnePlus.

Самым популярным брендом в штучных продажах, как и в первом квартале 2019 года, стал Honor. Только на Honor, Xiaomi и HUAWEI пришлось 50% проданных устройств, годом ранее их доля составляла 42%, в 2018 году – 24%. До 5,5% с 0,75% в штуках год к году увеличила рыночную долю компания BBK Electronics, объединяющая бренды OPPO, vivo, OnePlus и Realme. Ещё 2% в штучных продажах пришлось на смартфоны компании ZTE.

«В первом квартале Группе «М.Видео-Эльдорадо» нарастила продажи смартфонов быстрее рынка, чему способствовали расширение ассортимента и товарных запасов, регулярные промоакции и эффективная работа розничных магазинов. На данный момент мы также располагаем достаточным объемом товарных запасов, что позволяет минимизировать влияние курса на цены и предлагать клиентам востребованные устройства на выгодных условиях. Сравнить цены и выбрать нужную модель покупатели могут на сайтах наших сетей, а получить покупку – при помощи бесконтактной курьерской доставки или в магазинах, которые работают как точки выдачи онлайн-заказов или салоны связи», — отмечает руководитель департамента «Мобильная техника» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Более 70% проданных смартфонов в натуральном выражении пришлось на ценовой диапазон от 5 до 20 тыс. руб., где усиливается влияние китайских производителей, предлагающих доступные устройства с необходимым для ежедневного пользования функционалом. Также позитивную динамику показали устройства дороже 50 тыс. Спрос в остальных сегментах, напротив, снижается.

Покупательский спрос сосредоточился вокруг пяти крупных производителей Honor, Samsung, Xiaomi, Apple и Huawei, на долю которых пришлось 84% от всех проданных устройств и 93% от денежного объёма рынка.

Самым продаваемым смартфоном стал Honor 8A

По итогам первого квартала в топ-5 самых продаваемых смартфонов вошли устройства из базового ценового сегмента. Четыре из пяти мест занял бренд Honor с моделями 8A, 7A, 10I и 8S. В рейтинг бестселлеров также вошёл Samsung Galaxy A10. В денежном выражении наиболее популярным оказался смартфон iPhone 11 (128 Гб). В число лидеров вошли ещё три смартфона от Apple - iPhone 11 (64 Гб), iPhone XR (64 Гб) и iPhone 11 Pro Max (256 Гб), а также самая продаваемая модель 2019 года – Samsung Galaxy A50.

ТОП-5 смартфонов на российском рынке, январь-март 2020 г.

Главные новинки первого квартала 2020 года

Увеличению продаж смартфонов из верхнего ценового сегмента способствовал выход нескольких новинок. В первом квартале на российском рынке появились флагманские смартфоны HUAWEI P40 и Mate 30 Pro, Honor View 30 Pro, OPPO FindX2 и линейка Samsung Galaxy S20 (S20, S20+, S20 Ultra). С выходом Samsung Z Flip и Huawei Mate Xs расширился ассортимент устройств с гибким экраном. В среднем ценовом сегменте лидеры рынка также представили несколько обновленных девайсов: Samsung Galaxy A71, Honor 20 Lite, Xiaomi Redmi Note 8T, HUAWEI P40 lite и P40 lite E.

Компании и сервисы: М.видео, Samsung, Xiaomi, Эльдорадо
Автор: Анна
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