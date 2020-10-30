Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: доля смартфонов с Huawei Mobile Services достигла 10% в третьем квартале

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на смартфоны китайских производителей за девять месяцев 2020 года. Бренды из Китая заняли порядка 57% российского рынка в штуках, на Honor и Huawei в общей сложности пришлось 30% от всех проданных устройств. Всего за несколько месяцев смартфоны с собственной системой Huawei Mobile Services (HMS) заняли 10% российского рынка.

Наибольшую долю среди китайских брендов занимает Honor. Вместе с Huawei на них приходится почти каждый третий купленный в России смартфон. С начала года обе марки расширили свой ассортимент моделями с предустановленными приложениями из экосистемы Huawei Mobile Services (HMS). На данный момент российским покупателям доступны порядка 20 устройств, включающих ряд сервисов собственной разработки Huawei: магазин приложений AppGallery, облачный сервис, браузер, музыкальный и видеопроигрыватель, сервис для бесконтактных платежей и другой софт.

В первом квартале 2020 года с Huawei Mobile Services (HMS) в продаже были только Honor View 30 Pro, Huawei P40 lite и P40 lite E. Большая часть смартфонов с фирменной экосистемой поступила на российский рынок во втором квартале: флагманские линейки Honor 30 (30 Pro+, 30, 30S) и Huawei P40/ P40 Pro, а также серии устройств из бюджетного и среднего класса Honor 9A, 9C, 9S и Huawei Y8p, Y6p, Y5p.

В третьем квартале с расширением ассортимента ещё тремя моделями и ростом представленности уже поступивших в продажу девайсов доля HMS достигла порядка 10% на российском рынке. Модели Honor 9S и 9A в июле-сентябре вошли в топ-10 самых продаваемых смартфонов на российском рынке.

По оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо» с января по сентябрь 2020 года российский рынок смартфонов составил порядка 23 миллионов смартфонов, это на 6,5% больше, чем годом ранее. В Группе «М.Видео-Эльдорадо» прирост составил 31%. Порядка 13 миллионов приобретённых в России девайсов (57% от общего количества проданных смартфонов) произведены китайскими брендами: Honor, Huawei и Xiaomi заняли 48% рынка, на BBK Electronics (OPPO, vivo, OnePlus и Realme) пришлось 4,5%, компания ZTE достигла 2,5%, ещё 2% составили продажи других компаний.