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Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: ПК-аксессуары для игр растут быстрее, чем для работы

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на игровую периферию: за девять месяцев 2019 года продажи клавиатур, мышей и гарнитур достигли 2,4 млн устройств на сумму порядка 4,6 млрд рублей, что выше результатов прошлого года на 5% в штуках и на 11% в деньгах. В «М.Видео» и «Эльдорадо» спрос на аксессуары прибавил 7% в штуках и 14% в деньгах, выше рынка. Доля геймерских девайсов в штуках от продаж всей категории достигла 21%, то есть каждый пятый приобретенный аксессуар предназначен для игр и развлечений.

Аксессуары для ПК-геймеров за счёт технологических и дизайнерских решений активно конкурируют с классической периферией, продажи которой снизились на 6% в штуках и четверть в деньгах. В России за девять месяцев 2019 года было продано 8,8 млн штук мышей и клавиатур для офиса на общую сумму 6,4 млрд рублей. Таким образом, общий рынок периферии составил 11,2 млн устройств и 11 млрд рублей.

Средний чек игровых компьютерных аксессуаров увеличился на 6% до 1 900 руб. (это в 2,5 раза выше, чем у «офисных»). В каждом сегменте игровой периферии больше половины продаж приходится на модели из нижнего ценового сегмента до 1,5 тыс. руб., при этом самую высокую позитивную динамику показала наиболее дорогая периферия от 3-5 тыс. руб., которая отличается дополнительными функциями и качеством сборки. В каждом из сегментов периферии самым популярным брендом в штучных продажах остается Bloody. Укрепляют свои позиции и другие лидеры рынка — HyperX, Logitech, Razer.

Преимуществами игровых мышей перед «офисными» являются улучшенная эргономика, более прочная сборка и короткое время отклика, встроенная RGB-подсветка, а также оптический сенсор для удобного и точного управления. Отличительной особенностью игровых клавиатур являются программируемые и выделенные клавиши, подсветка кнопок и корпуса, функция подавления фантомных нажатий и дополнительные разъемы. 99,9% геймеров в этом году выбрали проводные клавиатуры. Треть приобретенных аксессуаров приходится на механические клавиатуры, которые помимо долговечности, отличаются высокой точностью и скоростью. В сравнении со стандартными гарнитурами модели для геймеров обладают детализированным звуком с преобладанием низких частот, что позволяют точнее ощущать расстояние и направление источника звука в игре. Из дополнительных преимуществ могут быть повышенная чувствительность микрофона к голосу, более комфортные материалы изготовления и меньший вес.

«Специальная периферия становится неотъемлемой частью арсенала современного любителя игр, поскольку она рассчитана на длительную эксплуатацию, выводит гемплей на новый уровень и даёт дополнительные преимущества. На игровых хабах M.Game и ЭльдоPlay как начинающие, так и опытные игроки найдут все необходимое по наиболее выгодным ценам для интересного и комфортного времяпровождения», — отмечает глава департамента «Развлечения и фото/видео» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников.

Помимо мышей, клавиатур и наушников, к игровой периферии можно отнести и игровые кресла, которые стали популярнее в 8,6 раз в штуках и в 7 раз в деньгах. Любители игр и развлечений всё чаще приобретают эргономичные кресла, которые позволят дольше не испытывать усталости и дискомфорта во время игровых сессий. Специализированная мебель снижает нагрузку на мышцы и позвоночник, обеспечивая естественное положение тела. Средний чек кресел снизился на 20% до 16 500 руб. Стоимость зависит от качества сборки, материалов обивки, возможностей регулировки высоты подлокотников, спинки и сиденья, а также наличия других функций.

Автор: Анна
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