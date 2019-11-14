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Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: покупатели наушников отказываются от проводов

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на наушники по итогам трёх кварталов 2019 года. Российский рынок увеличился на 8% в штуках и 57% в деньгах до 15 млн наушников на сумму 23,6 млрд руб. С беспроводным соединением продаётся уже каждая четвертая пара наушников. В Группе «М.Видео-Эльдорадо» спрос на наушники в штуках рос почти вдвое быстрее рынка и прибавил 15%.

По оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо» за девять месяцев 2019 года россияне приобрели 15 млн наушников на сумму более 23,6 млрд руб., что на 8% больше в натуральном выражении и 57% в денежном. Средняя стоимость наушников увеличилась на 45% и составила 1 600 руб. В числе пяти наиболее продаваемых брендов на российском рынке оказались JBL, Sony, GAL, Apple и Samsung. В денежном выражении в топ-5 вошли Apple, JBL, Sony, Samsung и Sennheiser. Ключевым драйвером категории стали наушники с подключением к источнику звука через bluetooth, спрос на них увеличился вдвое в штуках и в 2,2 раза в деньгах. Внутриканальные беспроводные модели покупали в 2,6 раза чаще, а полноразмерные — на 40%. Совокупная доля беспроводных аксессуаров в штуках увеличилась за год вдвое до 25%. В деньгах они заняли около 70% рынка и впервые превзошли показатели проводных моделей.

Наиболее высокую динамику среди моделей с беспроводным соединением продемонстрировали True Wireless и спортивные наушники. Автономные и удобные в хранении TWS аксессуары оказались популярнее более чем вчетверо, как в штуках, так и в деньгах, при этом они становятся доступнее благодаря расширению ассортимента. Внутриканальные наушники полностью без проводов предлагают как лидеры рынка, так и менее известные бренды, что позволяет покупателям выбирать наушники этого форм-фактора исходя из своего бюджета. Новые True Wireless модели также становятся более удобными и производительными: увеличивается время работы без подзарядки, улучшается качество звука и добавляется функция активного шумоподавления. Самыми популярными наушниками в этом сегменте снова стали Apple AirPods.

Объем продаж беспроводных наушников для любителей спорта увеличился вдвое, а их выручка в 2,4 раза. Подобные аксессуары отличаются улучшенной фиксацией и позволяют свободно двигаться, не отвлекаясь на провода, а также не выдерживают воздействие пота и воды.

Популярность беспроводных моделей обусловлена тем, что наушники становятся незаменимым аксессуаром на каждый день и частью имиджа пользователя. Увеличение частоты и сценариев использования влияют на потребность в более стильных и удобных аксессуарах, которые позволят слушать музыку в любом месте и пользоваться ими как гарнитурой для общения. На развитие bluetooth-сегмента также влияет частичный отказ производителей смартфонов от стандартных разъемов для наушников. Продажи беспроводных наушников в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» росли по итогам трёх кварталов схожими с рынком темпами, при этом их доля оказалась выше рыночных показателей — более 40% в натуральном выражении.

Автор: Анна
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