Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: смартфоны с поддержкой бесконтактных платежей достигли половины продаж

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на смартфоны с модулем бесконтактной передачи данных (NFC) в 2019 году. Продажи девайсов с поддержкой технологии выросли более чем на 20% в штуках, а их доля достигла половины рынка в натуральном выражении.

Наличие в смартфоне NFC-модуля позволяет в одно касание оплачивать товары и услуги. По оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо» каждый второй приобретенный россиянами в 2019 году смартфон поддерживает технологию — это порядка 15 млн штук. С 2016 года (в год старта запуска Apple Pay в России) доля таких мобильных устройств в количественном выражении увеличилась почти в 2,5 раза — с 20% до 50%. В штучных продажах «М.Видео» такие смартфоны занимают уже 65%.

В качестве платёжного средства смартфон выбирают из-за удобства и безопасности — уже 7 из 10 приобретенных устройств оснащены биометрическими датчиками. Распространение гаджетов с чипами NFC, в том числе смарт-часов, способствует росту популярности безналичных и бесконтактных оплат.

Смартфоны с возможностью бесконтактной оплаты становятся доступнее, средняя цена за последние четыре года сократилась на 34%, до 25 тыс. р. Технология доступна не только в большинстве девайсов из среднего и верхнего ценовых сегментов, но и в бюджетных моделях стоимостью менее 5 тыс. р. Самыми популярными устройствами 2019 года с поддержкой NFC стали Samsung Galaxy A50 и четыре модели от Honor: 8A, 10 Lite, 8X, 10I.

«Популярности безналичных платежей, кроме увеличения ассортимента цифровых устройств с NFC и их растущей доступности, способствует распространение современных POS-терминалов, проникновение их в новые сферы бизнеса, появление новых систем мобильных платежей, а также подключение новых банков. По итогам 2019 года мы зафиксировали двукратное увеличение объема бесконтактных платежей с мобильных устройств в сетях „М.Видео“ и „Эльдорадо“, средний чек для подобных бесконтактных оплат увеличился на 12%. Для оплаты покупки в магазине или курьеру клиенты могут выбрать любой удобный способ, включая смартфоны или „умные“ часы. В прошлом году прирост наблюдался по всем платежным системам. Наибольшая доля по объёму операций приходится на Google Pay (около 70%), но самую высокую динамику продемонстрировала система Android Pay (рост более чем в 2,5 раза)», — отмечает руководитель департамента казначейства и корпоративного финансирования Группы «М.Видео-Эльдорадо» Илиза Дмитриева.

В качестве инструмента платежа россияне выбирают смартфон не только благодаря простоте и удобству, но и повышенной безопасности. Для подтверждения оплаты необходимо ввести код-пароль или воспользоваться биометрическим сканером. По итогам 2019 года один или несколько датчиков (сканер отпечатков пальцев, система распознавания лица, сканер радужной оболочки глаза) оказались установлены более чем в 70% (+10 п.п.) приобретенных россиянами устройств, в деньгах их доля составила 90% (+10 п.п.). Самой распространенной и доступной биометрической технологией остается сканер отпечатков пальцев. Средняя стоимость девайсов с возможностью биометрической аутентификации продолжает сокращаться и в 2019 составила 20,3 тыс. р., что меньше на 8%, чем в 2018 году. В продажах сети «М.Видео» смартфоны с биометрией заняли более 85% в штуках и 95% в деньгах.

Ещё одной заменой банковской карты и набирающим популярность платежным устройством становятся смарт-часы. Продажи категории за 2019 год увеличились в штуках более чем на 60%. Однако возможность оплаты имеют преимущественно аксессуары из среднего и верхнего ценовых диапазонов, поддерживающие основные платёжные системы Apple Pay Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay. На российском рынке в продаже появились и более доступные фитнес-трекеры, имеющие встроенный модуль NFC. Например, специальная модификация Xiaomi Mi Band 4 имеет датчик, но на данный момент в стране не поддерживается подходящей платёжной системой.