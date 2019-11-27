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Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на 8K-телевизоры удваивается каждый квартал

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития российского рынка телевизоров за девять месяцев 2019 года — за этот период россияне приобрели 4,4 млн устройств на общую сумму 100 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом продажи ТВ выросли на 9% в штуках и 5% в деньгах.

Растущая доступность технологий и снижение стоимости панелей способствуют уменьшению средней цены до 22,9 тыс. рублей, популярности больших диагоналей, повышенному спросу на модели с функциями Smart TV и телевизоров с разрешением 4К и более. Так, спрос на ТВ от 55 дюймов увеличился в штуках на треть, а продажи моделей с разрешением 8К (7680×4320) удваиваются по итогам каждого квартала.

Каждый второй проданный телевизор имеет функции Smart TV, а каждый четвёртый поддерживает разрешение 4К и выше. Среди производителей самой популярной стала компания Samsung. Совокупная доля лидеров рынка Samsung, LG и Sony составляет около 70% в деньгах и 50% в штуках.

«Категория телевизоров продолжает демонстрировать стабильный рост и остается одной из немногих на рынке техники, где снижается средняя цена. В сравнении с тремя кварталами прошлого года чек снизился почти на 5% и на 8% в сравнении с тем же периодом 2017 года. В первую очередь становятся доступнее сами технологии, поэтому россияне активно заменяют старые телевизоры моделями с выходом в интернет и высоким разрешением», — отмечает руководитель департамента «Кино и звук» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Сергеев.

4К и 8К

Телевизоры 4K (Ultra HD) стали товаром широкого спроса, по итогам девяти месяцев этого года с этим разрешением продается каждый четвёртый телевизор. Спрос на 4К-модели превысил темпы развития рынка и увеличился на 30% в штуках и 20% в деньгах, а средняя цена снизилась на 6% до 45 тыс. р. Развитию категории способствует доступность технологии, расширение производителями ассортимента в нижнем и среднем ценовых диапазонах, а также появление большого количества контента для просмотра и развлечений. В условиях растущей доступности сегмента повышенным спросом пользуются и более дорогие дизайнерские 4К-телевизоры, которые идеально впишутся и станут дополнением интерьера, например, модели из серии The Frame с режимом «Картина» и телевизор The Serif, разработанный известными французскими дизайнерами братьями Буруллеками.

В условиях высокой востребованности моделей 4К, лидеры рынка начинают выводить на российский рынок первые телевизоры 8К (7680×4320). Разрешение таких моделей превосходит почти вдвое по каждой стороне кадра модели 4К (3840×2160) и вчетверо телевизоры Full HD (1920×1080). Продажи 8К-телевизоров в России стартовали в середине 2018 года, каждый квартал спрос на них увеличивается примерно вдвое. Первой свои 8К-модели на российский рынок вывела компания Samsung и сейчас предлагает покупателям линейку ТВ от 55 до 98 дюймов (почти 2,5 м.), в сентябре «М.Видео» начала продажи ещё двух моделей 85″ и 98″ от Sony, а также 75-дюймового телевизора от LG. Всего в сети доступны более 10 телевизоров с самым высоким на сегодняшний день разрешением.

Большие диагонали ускорили рост

Сохраняется тренд на увеличение популярности телевизоров с широкой диагональю. На это влияет рост ассортимента и популярность моделей с высоким разрешением от 4К. По итогам января-сентября 2019 года активный рост продемонстрировали телевизоры от 55 дюймов. Наиболее высокая динамика у телевизоров с диагональю от 70 дюймов (+70% в штуках и +35% в деньгах), а также моделей в диапазоне от 60″ до 70″ (+50% в штуках и +20% в деньгах). Кроме больших диагоналей востребованными оказались недорогие телевизоры от 30 до 34 дюймов.

Соразмерно позитивной динамике диагоналей в денежном выражении снижается и средняя стоимость телевизоров. Так, цена моделей от 60 дюймов снизилась примерно на 20%, а моделей 55-60 дюймов стала меньше на 10%. ТВ с диагональю 35-55 дюйма подешевели примерно на 8%.

Автор: Анна
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