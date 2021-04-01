+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Аналитика М.Видео-Эльдорадо: спрос на дорогие смартфоны в первом квартале 2021 вырос на 70% на фоне интереса к iPhone 11

Группа М.Видео-Эльдорадо проанализировала спрос на смартфоны в первом квартале 2021 года. Повышенным интересом у россиян пользуются флагманские смартфоны стоимостью от 50 000 рублей, спрос на такие устройства вырос на 70% в натуральном выражении до порядка 1 млн штук и на 85% в деньгах — до 75 млрд рублей относительно первого квартала прошлого года. Впервые флагманские модели заняли около 50% продаж российского рынка смартфонов в денежном выражении, бестселлером по итогам января-марта 2021 года стала линейка iPhone 11.

Рынок смартфонов в России в первом квартале 2021 года прибавил более 20%, достигнув около 155 млрд рублей. Всего в январе-марте было продано более 6,5 миллионов девайсов. М.Видео-Эльдорадо продолжает демонстрировать опережающую рынок динамику роста — продажи Группы выросли почти на четверть.

Флагманы заняли порядка 50% продаж смартфонов на российском рынке

По итогам первого квартала 2021 года продажи смартфонов из верхнего ценового диапазона показали наиболее высокую позитивную динамику. Спрос увеличился на 70% в штуках и 85% в деньгах. В результате, доля устройств дороже 50 000 рублей увеличилась в штуках вдвое до 15% от общего объёма продаж, в деньгах приблизилась к 50%.

«Группа продолжает укреплять лидерские позиции в активно растущем телеком-сегменте — каждый четвёртый флагманский девайс был приобретён в М.Видео или Эльдорадо. Мы видим, что при приобретении техники клиенты все больше ориентируются на комфортные онлайн-инструменты выбора и покупки в сочетании с возможностью протестировать девайс лично — порядка 85% пользователей так или иначе задействует магазины при выборе техники. Важным аспектом становятся персональные предложения. Мы также отмечаем растущий интерес к программам, позволяющим конвертировать старое устройство в скидку при покупке нового. В первом квартале программой trade-in воспользовались вдвое больше клиентов, чем годом ранее. Доля продаж флагманов в рассрочку сохраняется на уровне 40%».

Руководитель департамента «Телеком» в Группе М.Видео-Эльдорадо Владимир Чайка

Бестселлер первого квартала 2011 — iPhone 11. Samsung продолжает лидировать среди производителей, Xiaomi второй квартал подряд на втором месте

Самым продаваемой линейкой смартфонов в январе-марте 2021 года на российском рынке, с учётом моделей со всеми объёмами памяти, оказался iPhone 11 от Apple, на втором месте — Samsung Galaxy A12, на третьем — Xiaomi Redmi 9A.

В целом, самым популярным производителем смартфонов по итогам первого квартала стал Samsung. На одну строчку по сравнению с прошлым годом переместился китайский бренд Xiaomi и занял второе место. На одну позицию в рейтинге также поднялась компания Apple. Четвёртую и пятую строчку заняли соответственно Honor и Huawei. Совокупная доля пяти наиболее популярных брендов продолжает превышать 80% от общего количества штучных продаж. По выручке продолжает уверенно лидировать Apple.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

1 апреля / Комментарии
Исследование Точки: как российский бизнес изменился спустя год после введения карантина

Исследование Точки: как российский бизнес изменился спустя год после введения карантина

Год назад жизнь российского бизнеса изменилась: неделю с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля объявили нерабочей, но с сохранением заработной платы. Уже 3 апреля был объявлен целый месяц каникул на счет работодателей. Банк Точка проанализировал, как предприниматели перераспределили бюджеты, платили за аренду, ездили в командировки, как менялись зарплаты и штаты, а также кого чаще сокращали — мужчин или женщин.

далее →

1 апреля / Комментарии
Дефицит велосипедов повлек за собой их подорожание на 10-35%

Дефицит велосипедов повлек за собой их подорожание на 10-35%

В России наблюдается дефицит велосипедов: поставки импортных велосипедов задерживаются, российские производители сокращают производство. Дефицит велосипедов повлек за собой их подорожание на 10-35% и приведет к ухудшению качества с дешевом сегменте, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и экспертов. 

далее →

31 марта / Комментарии
Утконос запустил собственную торговую марку готовой еды

Утконос запустил собственную торговую марку готовой еды

Онлайн-магазин «Утконос» в рамках стратегии развития собственных торговых марок запустил линейку готовой еды «#ПОЙДУПОЕМ». Партнером проекта стала производственная компания «Славянская трапеза», среди клиентов которой крупнейшие федеральные торговые сети, а также розничная сеть супермаркетов «ВкусВилл».

далее →

31 марта / Комментарии
«Магнит» запустил оплату по QR-коду для держателей карт Magnit Pay

«Магнит» запустил оплату по QR-коду для держателей карт Magnit Pay

Компания «Магнит» запустил оплату для держателей карт Magnit Pay по единому с программой лояльности QR-коду. Это первое в российском ритейле собственное платежное QR-решение.

далее →

30 марта / Комментарии
В течение 5 лет в развитие «Горбушкина двора» вложат 1,5 миллиардов рублей

В течение 5 лет в развитие «Горбушкина двора» вложат 1,5 миллиардов рублей

В ближайшие пять лет в развитие «Горбушкина двора» будет инвестировано 1,5 миллиардов рублей. Выделенные средства пойдут на модернизацию торгового комплекса, внешнюю и внутреннюю отделку, а также его популяризацию среди жителей Москвы.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!