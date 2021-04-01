Аналитика М.Видео-Эльдорадо: спрос на дорогие смартфоны в первом квартале 2021 вырос на 70% на фоне интереса к iPhone 11

Группа М.Видео-Эльдорадо проанализировала спрос на смартфоны в первом квартале 2021 года. Повышенным интересом у россиян пользуются флагманские смартфоны стоимостью от 50 000 рублей, спрос на такие устройства вырос на 70% в натуральном выражении до порядка 1 млн штук и на 85% в деньгах — до 75 млрд рублей относительно первого квартала прошлого года. Впервые флагманские модели заняли около 50% продаж российского рынка смартфонов в денежном выражении, бестселлером по итогам января-марта 2021 года стала линейка iPhone 11.

Рынок смартфонов в России в первом квартале 2021 года прибавил более 20%, достигнув около 155 млрд рублей. Всего в январе-марте было продано более 6,5 миллионов девайсов. М.Видео-Эльдорадо продолжает демонстрировать опережающую рынок динамику роста — продажи Группы выросли почти на четверть.

Флагманы заняли порядка 50% продаж смартфонов на российском рынке

По итогам первого квартала 2021 года продажи смартфонов из верхнего ценового диапазона показали наиболее высокую позитивную динамику. Спрос увеличился на 70% в штуках и 85% в деньгах. В результате, доля устройств дороже 50 000 рублей увеличилась в штуках вдвое до 15% от общего объёма продаж, в деньгах приблизилась к 50%.

«Группа продолжает укреплять лидерские позиции в активно растущем телеком-сегменте — каждый четвёртый флагманский девайс был приобретён в М.Видео или Эльдорадо. Мы видим, что при приобретении техники клиенты все больше ориентируются на комфортные онлайн-инструменты выбора и покупки в сочетании с возможностью протестировать девайс лично — порядка 85% пользователей так или иначе задействует магазины при выборе техники. Важным аспектом становятся персональные предложения. Мы также отмечаем растущий интерес к программам, позволяющим конвертировать старое устройство в скидку при покупке нового. В первом квартале программой trade-in воспользовались вдвое больше клиентов, чем годом ранее. Доля продаж флагманов в рассрочку сохраняется на уровне 40%». Руководитель департамента «Телеком» в Группе М.Видео-Эльдорадо Владимир Чайка

Бестселлер первого квартала 2011 — iPhone 11. Samsung продолжает лидировать среди производителей, Xiaomi второй квартал подряд на втором месте

Самым продаваемой линейкой смартфонов в январе-марте 2021 года на российском рынке, с учётом моделей со всеми объёмами памяти, оказался iPhone 11 от Apple, на втором месте — Samsung Galaxy A12, на третьем — Xiaomi Redmi 9A.

В целом, самым популярным производителем смартфонов по итогам первого квартала стал Samsung. На одну строчку по сравнению с прошлым годом переместился китайский бренд Xiaomi и занял второе место. На одну позицию в рейтинге также поднялась компания Apple. Четвёртую и пятую строчку заняли соответственно Honor и Huawei. Совокупная доля пяти наиболее популярных брендов продолжает превышать 80% от общего количества штучных продаж. По выручке продолжает уверенно лидировать Apple.