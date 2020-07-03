Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: в июне российский рынок смартфонов вырос на 20%

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на смартфоны в первом полугодии 2020 года. В июне российский рынок вернулся к интенсивному росту после снижения спроса в апреле. В июне позитивная динамика составила 13% в штуках и 20% в деньгах по сравнению с прошлым годом, объём продаж оказался выше, чем в марте 2020 года, до введения карантинных мер. По итогам первого полугодия в России спрос на смартфоны увеличился на 5% в штуках и 7,5% в деньгах. В Группе «М.Видео-Эльдорадо» штучные продажи показали в январе-июне рост быстрее рынка почти в семь раз.

По оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо» в июне 2020 года продажи смартфонов на российском рынке увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% в штуках и 20% в деньгах до 2,65 млн смартфонов и 44 млрд рублей, что превысило показатели марта это года, когда было приобретено 2,4 млн смартфонов на 42,7 млрд рублей. Пик спроса пришелся на первую неделю месяца, что связано открытием после карантина большинства торговых центров и розничных магазинов продавцов электроники в полном формате, а также появлением новинок.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» в январе-июне продемонстрировала позитивную динамику порядка 34% в штуках и 27% в деньгах, что выше показателей рынка почти в семь раз в штуках и в 3,5 раза в деньгах.

По итогам первого полугодия позитивная динамика на российском рынке составила 5% в штучных продажах и 7,5% в выручке, это порядка 14 млн смартфонов и 232 млрд рублей. Средний чек в январе-июне остался практически на ровне прошлого года — около 16,5 тыс. рублей. Более 70% купленных россиянами устройств стоили до 20 тыс. рублей. До 7% увеличилась доля моделей стоимостью 50 тыс. рублей и выше. В деньгах флагманы заняли 30% рынка против 24% годом ранее.

«Смартфоны стали незаменимым элементом нашей жизни и выполняют функцию не только средства связи, но и множество других — от фотоаппарата до платежей и шоппинга. Растущая частота использования и регулярное появление новых технологий делают смартфоны одной из наиболее востребованных категорий техники. В первом полугодии российский рынок демонстрирует позитивную динамику, по итогам года можно ожидать, что он также останется в „зеленой зоне“. Основным местом покупки у россиян по-прежнему остаются розничные магазины. В рамках стратегии One Retail „М.Видео“ и „Эльдорадо“ предлагают покупателям „бесшовный“ опыт с качественным и персонализированным сервисом вне зависимости от места выбора товара и приобретения. Удобные форматы, фокус на потребностях клиента, эффективная логистика, широкий ассортимент и конкурентные цены позволяют Группе укреплять лидирующие позиции на рынке смартфонов», — отмечает руководитель департамента «Мобильная техника» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Под брендами Honor, Huawei, Xiaomi продаётся каждый второй смартфон в России

В течение первого полугодия ежемесячно лидером по количеству проданных смартфонов оставался китайский бренд Honor. Компания Apple удерживает первенство по выручке. В число пяти наиболее популярных брендов у россиян входят Honor, Samsung, Xiaomi, Apple и Huawei. На пятерку лидеров приходится 84% штучных продаж и 94% денежного объёма рынка. Продолжают укреплять позиции ведущие китайские производители — на Honor, Huawei, Xiaomi, приходится уже 52% рынка в штуках. В 2018 году их совокупная доля была почти вдвое меньше, год назад — 41%. В общей сложности два десятка китайских брендов занимают уже более 60% российского рынка.

Honor 8A — самый продаваемый смартфон в России за полугодие, Samsung Galaxy A51 — во втором квартале

По итогам полугодия в топ-5 самых продаваемых смартфонов на российском рынке вошли Honor 8A, Samsung Galaxy A10, Honor 10i, Samsung Galaxy A51 и A30s. В денежном выражении в числе пяти бестселлеров оказались сразу четыре смартфонов от Apple: iPhone 11 (128 Гб и 64 Гб), iPhone XR (64 Гб) и iPhone 11 Pro Max (256 Гб), а также одна модель Samsung — Galaxy A51.

В апреле-июне россияне чаще всего выбирали Samsung Galaxy A51, Honor 8A, Honor 20 Lite, Samsung Galaxy A10 и Honor 10i. Бестселлерами в деньгах стали: iPhone 11 (128 Гб и 64 Гб), Samsung Galaxy A51 (64 Гб и 128 Гб) и iPhone XR (64 Гб).