Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: во что россияне играют во время самоизоляции

Группа «М.Видео-Эльдорадо» составила рейтинг популярных консольных видеоигр в январе-апреле 2020 года. На платформу PlayStaion 4 пришлось около 80% приобретенных игр. На второе место в штучных продажах впервые вышли игры для Nintendo Switch, чему помог успешный старт Animal Crossing: New Horizons. Продолжение легендарной серии шутеров DOOM Eternal в марте вошло в тройку лидеров для PS4 и Xbox One.

«В условиях самоизоляции товары для гейминга пользуются повышенным спросом — за первые четыре месяца 2020 года россияне приобрели порядка 650 тысяч игр для консолей на общую сумму более 1,35 миллиарда рублей. Игровые консоли и видеоигры продемонстрировали двухзначный рост по сравнению с началом прошлого года. Стоит отметить рекорд симулятора жизни Animal Crossing: New Horizons, который в М.Видео и Эльдорадо стал самым успешным релизом для Nintendo Switch за последние два года. Одной из наиболее популярных новинок начала этого года стал шутер DOOM Eternal, который был доступен нашим клиентам за день до официального старта продаж. Сейчас мы рекомендуем всем оставаться дома, а получить новую игру предлагаем с помощью бесконтактной доставки до двери. В наших игровых разделах M.Game и ЭльдоPlay также уже открыт предзаказ на эксклюзив для PS4 — экшн „Призрак Цусимы“, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition для Nintendo Switch, мультиплатформенные „Мстители Marvel“ и Cyberpunk 2077», — отмечает глава департамента «Развлечения и фото/видео» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников.

PlayStation 4 удерживает звание самой популярной игровой платформы

Наибольшим спросом у владельцев домашней консоли от Sony пользовался футбольный симулятор FIFA 20. Вторым оказался экшн Grand Theft Auto V. Третье место занял симулятор смешанных единоборств UFC 3. На четвертом месте расположился эксклюзив для платформы God of War. Пятым среди бестселлеров стал Minecraft. DOOM Eternal на старте в марте пользовался высоким спросом, а одними из самых ожидаемых новинок апреля стали ремейки классических Resident Evil 3 и Final Fantasy VII.

Nintendo усиливает позиции

Игры для Nintendo Switch впервые вышли на второе место по числу проданных копий и денежному объему среди всех игровых консолей. В топ-5 самых популярных вошли сразу четыре эксклюзива от Nintendo. Лидером марта-апреля и всего года накопительно стал симулятор жизни Animal Crossing: New Horizons. Второй по числу проданных копий стала приключенческая игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Третье место заняла кроссплатформенная игра про ведьмака Геральта из Ривии — «Ведьмак 3: Дикая Охота». На четвертой позиции оказался трёхмерный платформер Super Mario Odyssey. Замкнул пятерку лидеров ремейк классической игры для приставки Game Boy — The Legend of Zelda: Link's Awakening. Шутер «Метро 2033: Возвращение» от Deep Silver в марте стартовал с третьей позиции и в апреле остался в топ-10 самых продаваемых игр.

DOOM Eternal стартовал успешно и на Xbox One

В рейтинге самых продаваемых игр для консолей семейства Xbox One первые три позиции заняли те же самые игры, что и для PlayStation 4 — FIFA 20, GTA V и UFC 3. Четвёртым стал вестерн Red Dead Redemption 2. Замкнул пятерку лидеров продаж шутер в открытом мире Far Cry 5. В марте DOOM Eternal и эксклюзив Ori and the Will of the Wisps попали на третью и пятую строчку рейтинга продаж соответственно. В апреле в тройку лидеров попали «Assassin's Creed: Истоки» и «Assassin's Creed: Одиссея», а в десятке оказались Need for Speed Heat и «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден».