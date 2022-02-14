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Аналитика Ozon по продажам крупногабаритных товаров в интернете

Штучные продажи крупногабаритных товаров на Ozon в 2021 году выросли в 2,2 раза. Самые популярные категории — для обустройства быта: мебель, крупная бытовая техника и товары для ремонта. Быстрее всего в прошлом году рос спрос на массажные столы, медицинскую технику и кресла-мешки.

Россияне «распробовали» онлайн-покупки и теперь приобретают в интернете не только книги, одежду и гаджеты, но и более сложные и необычные товары. В том числе это касается и крупногабаритных товаров (КГТ) — категории, которую, как правило, покупают в офлайне. В 2021 году штучные продажи крупногабарита на Ozon выросли на 119%. Сильнее всего возросла популярность крупного медицинского оборудования и товаров для салонов красоты — здесь продажи за год выросли в 27 раз и 58 раз соответственно. В этих категориях россияне покупали концентраторы кислорода, медицинские очистители воздуха, кресла-коляски, гидромассажные ванны и массажные столы. Среди мебели быстрее всего в прошлом году росли продажи кресел-мешков.

В более привычных категориях продажи крупногабарита также прирастали кратно:

  • стройматериалы — рост штучных продаж на 162%. Самые популярные товары здесь — сантехника, отделочные материалы и напольные покрытия;
  • мебель — 102%. Бестселлеры в этой категории — кресла-мешки, матрасы, кровати и садовая мебель;
  • крупная бытовая техника — 100%. Лидировали в продажах холодильники, стиральные машины, телевизоры и климатическая техника.

Самой дорогой крупногабаритной покупкой в 2021 стал телевизор Sony с разрешением 8K UHD и диагональю 85 дюймов клиента из Подмосковья — его стоимость составила 750 тыс. рублей. Другой дорогой покупкой стало массажное кресло Yamaguchi — его приобрел москвич за 540 тыс. рублей. Рекордную покупку по весу оформил покупатель с доставкой в деревню Вартемяги Ленинградской области — он приобрел на Ozon почти тонну ПВХ плитки. Лидерами роста штучных продаж КГТ на Ozon в 2021 году стали Краснодарский край, Татарстан, Свердловская и Ростовская области.

Рост продаж крупногабарита в онлайне связан с ростом ассортимента и упрощением доставки таких товаров. В прошлом году Ozon реализовал для продавцов модель витрины — в ней предприниматель сам довозит товары до клиента удобным ему способом. Всего за год по модели витрины был доставлен каждый шестой крупногабаритный товар. При этом большую часть КГТ (52% штучных продаж) продавцы хранят на своем складе и передают в доставку маркетплейса.

Автор: Катрин Волкова
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