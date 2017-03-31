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Аналитика по рынку смартфонов за январь-март 2017 года

Аналитика по рынку смартфонов в первом квартале 2017 года от M_mobile, телеком- направления компании «М.Видео».

Аналитики m_mobile, телеком-направления компании «М.Видео», делятся данными по продажам смартфонов в январе-марте 2017 года.

Рынок смартфонов в первом квартале 2017 года покажет рост на 5% в штуках и на 3% в деньгах относительно аналогичного периода прошлого года. Ожидаемый объем рынка составит 6 млн штук и 72 млрд рублей. В первом квартале 2016 года было продано  5,7 млн смартфонов на 70,3 млрд рублей.

Таким образом, впервые с 2014 года рынок растёт в натуральном выражении быстрее, чем в денежном – за счет снижения цен на популярные модели смартфонов. 

Средняя цена на смартфоны в 1 квартале 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года снизилась – на 2,5% до 12 000 рублей. Это связано с тем, что в начале 2017 года произошло снижение розничных цен на смартфоны ряда брендов. В «М.Видео» за 1 квартал 2017 года средняя цена смартфона снизилась на 7,5%.

Наиболее динамично в 1 квартале 2017 года развивался ценовой сегмент от 10 до 20 тысяч рублей, доля смартфонов  этого ценового сегмента выросла до 27,3% с 21% годом ранее. Такая динамика связана с существенным ростом продаж смартфонов китайских брендов. Xiaomi, Meizu, ZTE, Huawei и Honor демонстрируют наиболее динамичный рост относительно А-брендов. Так, совокупная доля этих брендов на рынке по итогам 1 квартала 2017 года, по прогнозам «М.Видео», может составить до 20% в штуках и 16% в деньгах. Это третье место в деньгах после двух крупнейших игроков рынка – Apple и Samsung и второе место в штучных продажах после Samsung. Доля смартфонов в высоком ценовом сегменте (от 40 000 рублей и выше) и в денежном, и в натуральном выражении в 2017 году показала небольшой рост относительно января-марта 2016 года. В то же время, доля смартфонов ценой до 10 000 рублей упала.

Доля смартфонов с поддержкой LTE в продажах 1 квартала 2017 году составляет уже 65% в штучном выражении, в то время как в 2016 году она была только 42%.

Доля смартфонов с диагональю более 5 дюймов выросла вдвое относительно 1 квартала 2016 года – до 19% в штуках. Самой популярной категорией остаются смартфоны с диагональю от 4 до 5 дюймов. С точки зрения технологий заметным трендом станут смартфоны с большой диагональю и минимальными размерами рамок: многие из новинок 2017 года будут выходить в привычных габаритах по длине и ширине устройства, но с большей диагональю экрана, что достигается за счет сокращения толщины боковых и верхних рамок смартфона – на прошедших вначале года выставках такие новинки уже представили LG, Xiaomi и ряд других брендов. Увеличение используемой площади дисплея – следствие расширения функционала смартфона, который все чаще используется центр как управления другими устройствами и платежный инструмент.

Автор: Анна
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