Аналитика QIWI: как изменились траты россиян на летний отдых

QIWI изучила траты россиян в летний период. Из ключевых выводов: в сравнении с прошлым годом средний чек на авиа- и железнодорожные билеты снизился до 14,2 тыс. рублей и 3,5 тыс. рублей соответственно; россияне купили на 45% больше турпутевок, чем в прошлом году, но сумма транзакции стала меньше. Средняя сумма турпутевки в 2020 году — 10 200 рублей.

Летний отдых в этому году для многих россиян прошел не по плану из-за пандемии. Границы были закрыты в марте, однако к началу отпускного сезона многие регионы сняли ограничения и вышли из режима самоизоляции, а в августе открылись несколько зарубежных направлений. QIWI посчитала, как изменились траты россиян на отдых в 2020 году. Аналитика учитывает как отдых россиян, проведенный в стране, так и статистику по уже доступным зарубежным направлениям.

В категории авиа- и железнодорожных билетов в июне, когда регионы сняли ограничения, количество транзакций выросло в 2,6 раза, а оборот в 3,6 раза в сравнении с маем. В июле к июню рост продолжился: количество операций увеличилось на 73%, а оборот вырос в два раза. В августе количество транзакций уменьшилось на 8%, а оборот на 2%. В целом число транзакций в июне-августе 2020 года снизилось на 21% к лету прошлого года, а оборот уменьшился на 45%. Средний чек на авиабилет составил 14 205 рублей (на 32% ниже, чем годом ранее). Средний чек на поезд — 3 563 рубля (снижение на 9% в сравнении с летом прошлого года).

В сегменте бронирования гостиниц рост количества транзакций и оборота в июне к маю составил 49% и 72% соответственно. В июле к июню количество транзакций увеличилось на 62%, а оборот вырос в 2,9 раза. В августе к июлю транзакции выросли на 39%, а оборот на 75%. Тем не менее в сравнении с летом прошлого года количество и оборот транзакций снизились на 37% и 61% соответственно. Средний чек — 11 184 рубля (снижение на 39% с прошлого года).

В категории туристических путевок россияне стали покупать больше, а вот сумма операции стала меньше. В июне к маю количество транзакций выросло в 2,4 раза, а оборот в 4 раза. В июле к июню рост продолжился: количество транзакций выросло в 4,2 раза, а оборот в 2,8. В августе к июлю рост стал немного меньше: +36% по количеству транзакций и +54% по обороту. В целом в июне-августе 2020 года количество транзакций выросло на 45% в сравнении с прошлым годом, а оборот за тот же период снизился на 58%. Средний чек также стал меньше на 72% и составил 10 200 рублей. Пик продаж турпутевок пришелся на август. Регионами-лидерами в этом месяце по размеру среднего чека стали Саратовская область (76 380 рублей), Тамбовская область (73 345 рублей), Татарстан (70 406 рублей), Ямало-Ненецкий АО (65 952 рубля) и Брянская область (63 867 рублей).

Коммерческий директор группы QIWI Александр Агаков отметил: «Важный тренд, который мы наблюдаем среди туристов этим летом, — это рост запросов на возврат оплаченных за путевки и билеты средств. Туристические компании предлагают восполнение отмененных поездок баллами или перебронированием на другое время, но клиенты продолжают подавать заявки на возврат в банки-эмитенты. Это связано, в первую очередь, с нестабильной экономической ситуацией и потерей части доходов россиян. В то же время это создает непростую ситуацию для туристического рынка, который только начал медленно восстанавливаться за счет внутренних направлений, а его полное восстановление возможно только при отсутствии рисков второй волны пандемии».