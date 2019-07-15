Аналитика российского рынка смартфонов от «М.Видео-Эльдорадо» за первое полугодие 2019

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития рынка смартфонов по итогам первого полугодия 2019 года. По оценке Группы, в период с января по июнь продажи смартфонов в России выросли на 6% в штуках и 12% в деньгах до 13,5 млн штук и 216 млрд руб. Средняя цена составила порядка 16 тыс. руб. Компания Samsung вернула лидерство, опередив бренд Honor, при этом рынок продолжает концентрироваться вокруг пяти ведущих игроков. Совокупная доля Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei и Honor достигла 82% в штуках и 92% в деньгах.

С долей около 30% в штучных продажах наиболее популярным производителем смартфонов среди россиян в первом полугодии 2019 года оказался Samsung. Южнокорейская компания обошла лидера первого квартала — бренд Honor, благодаря востребованности линейки Galaxy S10 и успешному старту продаж смартфонов Galaxy А-серии. Совокупная доля Huawei и Honor достигла порядка 33%. В число пяти самых популярных брендов также вошли Apple и Xiaomi. В общей сложности лидеры заняли 82% рынка в натуральных продажах, годом ранее их доля составляла 65%, а в 2017 не превышала 50%. Так, в 2014 году в пятёрку самых популярных брендов в штучных продажах смартфонов на российском рынке вошли кроме Apple Samsung Fly, Nokia (Microsoft) и Sony.

Рыночные доли топ-5 брендов смартфонов, январь-июнь 2014-2019 (шт.)

Динамика продаж Группы «М.Видео-Эльдорадо» по итогам первых шести месяцев года оказалась втрое выше рыночной в штуках и более чем вдвое выше в деньгах, чему способствовали расширение ассортимента, выгодные ценовые предложения, предзаказы на ключевые новинки, а также, развитие отдельного бренда m_mobile от «М.Видео» и выделенных телеком-зон в «Эльдорадо», где пользователи могут лично протестировать ключевые цифровые новинки

«Российские покупатели всё чаще отдают предпочтение уже известным брендам, которые имеют высокий уровень доверия, предлагают широкий выбор моделей в различных ценовых сегментах, а также качественное сервисное обслуживание. Наиболее активно среди лидеров растёт влияние китайских производителей — Huawei, Honor и Xiaomi, которые гибко подходят к ценообразованию, активно инвестируют в маркетинговую поддержку, при этом предлагают функциональные устройства со всеми необходимыми техническими решениями», — сказал руководитель департамента «Мобильная техника» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Сегмент до 5 тыс. рублей продолжает снижаться

На смартфоны от 10 до 20 тыс. рублей приходится более 35% проданных в России устройств. Схожую долю занимают смартфоны от 5 до 10 тыс. рублей, и эти категории продолжают рост, как и сегмент свыше 50 тыс. рублей. Спрос на смартфоны до 5 тыс. рублей, наоборот, снижается.

Две трети проданных смартфонов имеют большие экраны

Пользователи всё чаще взаимодействуют со смартфоном, он становится основным средством доступа в интернет и позволяет решать ещё больше повседневных задач. Учитывая тенденцию, производители предлагают модели всё с большей диагональю. По итогам первого полугодия на смартфоны от 5 дюймов (от 12,7 см.) в штучных продажах пришлось около 77%, что вдвое выше, чем годом ранее. В январе-июне 2017 года объём устройств с большой диагональю составил всего 20%. Таким образом, на рынке практически не осталось девайсов с экраном менее 4 дюймов, а новым стандартом становится диагональ от 6 дюймов. Все ключевые новинки текущего года отличает именно такая величина экрана.

Ключевые новинки второго квартала

Во втором квартале на российском рынке в продажу поступил целый ряд новинок, большинство из которых находятся в наиболее популярном ценовом сегменте от 10 до 20 тыс. рублей: Huawei P30 Lite, Huawei P smart Z, Honor 10i, Samsung A10, A30, A50, Vivo Y17. В более дорогих ценовых сегментах появились флагманские модели Huawei P30 и P30 Pro, Honor 20 и Oppo Reno.

Одним из наиболее заметных трендов в дизайне новых смартфонов стало массовое появление выдвижной селфи-камеры, что позволяет сделать рамки меньше и увеличить площадь экрана. Так, с подобной технологией на российском рынке уже доступны Xiaomi Mi 9, Huawei P Smart Z, Huawei Y9 Prime 2019, Vivo V15 и V15 Pro, OPPO Reno 10x Zoom.