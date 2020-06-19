Аналитика спроса на товары для активного и дачного отдыха

В июне 2020 года в России существенно вырос спрос на товары для активного и дачного отдыха по сравнению с июнем прошлого года, обнаружил аналитический центр Авито. Россияне в отсутствии возможности провести отпуск за границей планируют ходить в походы, выбираться на рыбалку и организуют «курорты» на даче.

Все в поход

Поскольку путешествия по музеям и достопримечательностям ограничены, россияне выбираются на природу, исследуют леса и спят в палатках. По данным Авито, спрос на последние вырос почти в два раза — на 94%. Количество тех, кто интересуется рюкзаками и спальниками, возросло примерно на треть. Палатки стали популярнее всего в Екатеринбурге (+268%), Ижевске (+258%) и Челябинске (+248%). Уральцы и ижевчане хотят купить их примерно в 3,5 раза чаще. Число желающих приобрести походный рюкзак в первую очередь (более чем в два раза) увеличилось в Волгограде, Уфе, Саратове и Воронеже.

При этом комплект из палатки, рюкзака и спальника не сильно изменился в цене с прошлого года и в среднем по стране стоит около 15 тысяч рублей. Средняя стоимость палатки по России — 8 190 рублей, рюкзак обойдется в 2 810 рублей, а спальник — 4 050 рублей.

Заядлые рыболовы

Среди товаров для рыболовов сильнее всего, в 2,5 раза увеличился спрос на удочки. Это неудивительно, учитывая то, что покупка удочки — самый бюджетный способ приятно провести время на рыбалке (в среднем она обойдется чуть больше чем в 1,5 тыс. рублей). Однако и надувные лодки, средняя цена которых превышает 35 тысяч. рублей, стали популярнее почти в полтора раза. В целом по стране комплект снаряжения для рыбалки обойдется в 42-46 тысяч рублей с учетом лодки. Средняя стоимость спиннинга в России 5 380 рублей, а костюм рыбака стоит 5 490 рублей на Авито.

Среди регионов самый большой рост спроса на удочки отмечен в Ростове-на-Дону, где количество запросов контактов по соответствующим объявлениям увеличилось почти в четыре раза. Следом идут Пермь и Санкт-Петербург, где спрос увеличился почти в 3,5 раза.

Воронеж, Екатеринбург и Саратов соответственно занимают первые места по росту спроса на рыбацкие костюмы. Во всех этих городах покупатели стали интересоваться ими примерно втрое чаще, чем в 2019 году.

Надувные лодки стали пользоваться повышенным спросом в первую очередь в Красноярске (+85%), Иркутске (+73%) и Тольятти (+68%).

Самые «дачные» города

Среди дачников и обладателей частных домов взлетел спрос на садовые качели: по сравнению с июнем 2019 года ими стали интересоваться в три с лишним раза чаще. Бассейны, гамаки и лежаки также стали в два раза популярнее. Оборудовать дачу набором всех этих товаров обойдется в среднем примерно в 52 тысяч рублей. Самое дорогое приобретение для дачников — качели, они в среднем стоят 17 840 рублей. Бассейн жарким летом 2020 в среднем стоит 16 530 рублей, а лежак для любителей позагорать — 13 190 рублей. Эти предметы прослужат владельцам не один год, поэтому высокая цена обоснована. Самым бюджетным приобретением для желающих облагородить дачу стал гамак, средняя цена по России — 4 070 рублей.

Любопытно, что популярность бассейнов в разы взлетела в первую очередь в городах не с самым жарким климатом: они стали на порядок популярнее в Екатеринбурге, Тюмени и Перми — в этих городах спрос вырос более, чем в 10 раз. Гамаки стали в 5 раз популярнее в Екатеринбурге и Саратове, а в Краснодаре, Омске и Казани пользователи заинтересовались приобретением качелей в 10, 8 и 7 раз соответственно.