В 2021 году откроется рекордное за 5 лет количество торговых центров

2021 год отличился рекордным числом строительства торговой недвижимости, сообщает Коммерсантъ. В России появится дополнительно более 700 тыс. кв.м торговых площадей. Некоторые эксперты ждут пятилетнего рекорда вводов, основные приходятся на регионы. Но уже в 2022 году рынок ждет очередной спад: растущие издержки и принятый 16 декабря в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах заставляют девелоперов отказываться от новых крупных объектов.

К концу 2021 года в РФ будет сдано в эксплуатацию 672 тыс. кв.м новых торговых площадей, это больше на 37% год к году и на 9%, чем в докризисном 2019 году, говорится в отчете «Магазина магазинов».

Аналитики связывают рост с переносом ввода проектов с прошлого года. В CBRE ожидают, что ввод достигнет пятилетнего рекорда 843тыс. кв.м. По оценкам «Магазина магазинов», 68% новых открытий в этом году пришлось на регионы, но доля столицы также остается высокой. В 2020 году показатель составлял 50%, в 2019 году 67%.

Девелоперы снижают активность из-за уменьшения спроса на аренду торговых площадей, удорожания стройматериалов и кредитных средств.

Еще одним негативным фактором станет законопроект о QR-кодах в общественных местах (16 декабря Госдума со скандалом приняла его в первом чтении), который может привести к заморозке строек на ранних стадиях.