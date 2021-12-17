+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

В 2021 году откроется рекордное за 5 лет количество торговых центров

2021 год отличился рекордным числом строительства торговой недвижимости, сообщает Коммерсантъ. В России появится дополнительно более 700 тыс. кв.м торговых площадей. Некоторые эксперты ждут пятилетнего рекорда вводов, основные приходятся на регионы. Но уже в 2022 году рынок ждет очередной спад: растущие издержки и принятый 16 декабря в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах заставляют девелоперов отказываться от новых крупных объектов.

К концу 2021 года в РФ будет сдано в эксплуатацию 672 тыс. кв.м новых торговых площадей, это больше на 37% год к году и на 9%, чем в докризисном 2019 году, говорится в отчете «Магазина магазинов».

Аналитики связывают рост с переносом ввода проектов с прошлого года. В CBRE ожидают, что ввод достигнет пятилетнего рекорда 843тыс. кв.м. По оценкам «Магазина магазинов», 68% новых открытий в этом году пришлось на регионы, но доля столицы также остается высокой. В 2020 году показатель составлял 50%, в 2019 году 67%.

Девелоперы снижают активность из-за уменьшения спроса на аренду торговых площадей, удорожания стройматериалов и кредитных средств.  

Еще одним негативным фактором станет законопроект о QR-кодах в общественных местах (16 декабря Госдума со скандалом приняла его в первом чтении), который может привести к заморозке строек на ранних стадиях.

Автор: Elvira
Другие новости

Новости об оффлайн ритейле

17 декабря / Комментарии
«Столото»: покупатели «Магнита» за год выиграли в гослотереи более 415 млн руб.

«Столото»: покупатели «Магнита» за год выиграли в гослотереи более 415 млн руб.

Крупный распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и розничная сеть «Магнит» подвели итоги совместной работы за 2021 год. Менее чем за год участники гослотерей, купившие билеты на кассах магазинов, выиграли более 415 млн руб.

далее →

16 декабря / Комментарии
Яндекс.Лавка начала выпекать хлеб под собственной торговой маркой

Яндекс.Лавка начала выпекать хлеб под собственной торговой маркой

Сервис Яндекс.Лавка построил пекарню на территории своего распределительного центра в столице, из которого каждое утро на локальные склады сервиса будут приходить поставки свежевыпеченного хлеба. На старте в ассортименте представлено шесть видов выпечки, а после его планируют значительно расширить.

далее →

16 декабря / Комментарии
«Магнит» будет выращивать собственную клубнику и голубику

«Магнит» будет выращивать собственную клубнику и голубику

Компания «Магнит» объявляет о строительстве предприятия по производству ягод. Строительство начнется в 2022 г. на базе Тихорецкого тепличного комплекса Компании в Краснодарском крае. Комбинат планируется открыть в 2023 г.

далее →

16 декабря / Комментарии
METRO опубликовала финансовую отчетность 2020/21

METRO опубликовала финансовую отчетность 2020/21

Компания METRO AG отчиталась за 2020/21 финансовый год. В целом группа фиксирует заметное восстановление бизнеса, особенно во втором полугодии. С учетом результатов за 4 квартал и скорректированным показателем EBITDA результаты превысили уровень периода до пандемии.

далее →

16 декабря / Комментарии
«Лента» покупает онлайн-ритейлера «Утконос» за 20 млрд рублей

«Лента» покупает онлайн-ритейлера «Утконос» за 20 млрд рублей

Торговая сеть «Лента» объявляет о заключении соглашения о приобретении онлайн-ритейлера «Утконос» для создания ведущей платформы в сегменте e-grocery, охватывающей все ключевые потребности покупателей и сегменты рынка.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!