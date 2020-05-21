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Аналитика Яндекс.Маркета: россияне перешли на более дешёвые смартфоны, узнал Яндекс.Маркет

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на смартфоны и узнали, как он изменился из-за режима самоизоляции. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 февраля по 30 апреля 2020 года.

Эксперты сервиса сравнили десятку самых популярных смартфонов февраля с апрельским рейтингом, когда большинство россиян находились на самоизоляции. Выяснилось, что в апреле пользователи сервиса чаще интересовались более дешёвыми моделями смартфонов, чем в феврале. Так, например, к апрелю из рейтинга выбыли модели Samsung Galaxy S10e 6/128Gb (средняя стоимость — около 45 тысяч рублей) и Galaxy A50 64Gb (средняя стоимость — около 17 тысяч рублей). На замену этим гаджетам в рейтинг попали более дешёвые смартфоны от Samsung — Galaxy A71 6/128Gb и Galaxy A10 со средней стоимостью около 30 и 9 тысяч рублей соответственно.

Также изменилось и положение смартфона Samsung Galaxy A51 64Gb — в апреле он занял первое место, хотя в феврале был на седьмом. Эта модель, как и Samsung Galaxy A71 6/128Gb, была представлена в начале этого года. Как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, это и объясняет их попадание в рейтинг.

Кроме того, выбирая смартфон из линейки iPhone 11, в феврале россияне предпочитали модель со 128Gb, а в апреле — более дешёвую конфигурацию с объёмом памяти в 64Gb.

В целом, за последние месяцы спрос на смартфоны на сервисе сильно колебался: ниже всего он был 1 апреля — после того, как в России официально началась нерабочая неделя. Однако после этого интерес к категории начал расти, и уже 28 апреля был зафиксирован пик спроса на смартфоны — тогда количество переходов на предложения интернет-магазинов выросло на 58% по сравнению с 31 марта.

Этой весной, как и в прошлом году, на Яндекс.Маркете лидером среди производителей смартфонов стал Xiaomi. На предложения устройств этого бренда пришлось 26% переходов. Второе место занял Samsung с 21%, а третье — Apple с 19%.

Автор: Анна
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