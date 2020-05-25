+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Аналитика Яндекс.Маркета: россияне превращают дачу в курорт

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на дачные товары и выяснили, чем интересовались россияне перед началом летнего сезона. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 апреля по 20 мая 2020 года.

Спрос на дачные товары в этом году начал расти раньше, чем в прошлом. Так, всплески интереса к категории на Яндекс.Маркете были зафиксированы ещё в марте, однако аномальный рост начался в конце апреля. Пик пришёлся на 18 мая — тогда количество переходов на предложения дачных товаров в интернет-магазинах было примерно на 60% выше, чем 20 апреля. В целом в этом мае россияне примерно в 1,5 раза чаще интересуются дачными товарами, чем в прошлом году, и интерес к категории до сих пор остаётся высоким.

Самый сильный всплеск спроса был зафиксирован на предложения бассейнов. Интерес к ним начал расти в конце апреля, а пик пришёлся на 12 мая — в тот день по сравнению с 21 апреля спрос вырос на 166%. Чаще всего пользователи интересовались каркасными бассейнами и были готовы потратить около 7500 рублей. Сейчас бассейнами в целом интересуются больше, чем в прошлом году, а в период с 5 по 7 мая спрос на категорию был почти в 3 раза выше, чем в 2019-ом.

Помимо этого, пользователи сервиса заинтересовались садовой мебелью — садовыми качелями, лежаками и шезлонгами. Пик спроса пришёлся на 5 мая — тогда по сравнению с 21 апреля количество переходов на предложения садовой мебели выросло на 90%. Также эксперты Яндекс.Маркета зафиксировали рост спроса на категорию «Сауны и бани», особенно на дымоходы, специальные двери и камни для печей. Сейчас категорией интересуются в 2 раза чаще, чем в прошлом году. Кроме того, россияне стали чаще искать товары для пикника и барбекю, в частности грили, коптильни и мангалы. Так, 18 мая спрос был на 51% выше, чем 20 апреля. Сейчас спрос на категорию почти в 2 раза выше, чем в мае прошлого года.

Как отмечают эксперты, высокий рост спроса именно на эти категории дачных товаров может быть связан с эпидемиологической обстановкой и ограничениями в сфере туризма. По их мнению, россияне стали больше времени уделять обустройству дачных участков и даже созданию «курортных зон» в своих загородных домах, чтобы компенсировать традиционные отпускные поездки.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

22 мая / Комментарии
Казахстанцы сделали рекордное количество онлайн покупок с Kaspi.kz

Казахстанцы сделали рекордное количество онлайн покупок с Kaspi.kz

Крупнейшая платформа электронной коммерции в Казахстане Kaspi.kz объявила о результатах своих онлайн-продаж за первые 4 месяца 2020 года. Сумма заказов на маркетплейсе за этот период выросла более чем в 2 раза и достигла рекордных 69 миллиардов тенге (12 миллиардов рублей) в сравнении с тем же периодом прошлого года.

далее →

21 мая / Комментарии
Аналитика Яндекс.Маркета: россияне перешли на более дешёвые смартфоны

Аналитика Яндекс.Маркета: россияне перешли на более дешёвые смартфоны

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на смартфоны и узнали, как он изменился из-за режима самоизоляции. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 февраля по 30 апреля 2020 года.

далее →

19 мая / Комментарии
Спрос на бьюти-товары в самоизоляции увеличился в 2 раза

Спрос на бьюти-товары в самоизоляции увеличился в 2 раза

Онлайн-платформа Lamoda проанализировала спрос на бьюти-товары и выяснила, что во время режима самоизоляции спрос на косметику и парфюмерию среди новых клиентов сервиса увеличился в 2 раза. 

далее →

18 мая / Комментарии
Wildberries отчитался о продажах в апреле и первой половине мая

Wildberries отчитался о продажах в апреле и первой половине мая

Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries отчитался о продажах в апреле и первой половине мая. Число покупателей на платформе увеличилось в годовом сравнении в 2,3 раза.

далее →

15 мая / Комментарии
Lamoda нарастила оборот в первом квартале 2020 года на 19,8%

Lamoda нарастила оборот в первом квартале 2020 года на 19,8%

Компания Lamoda, входящая в Global Fashion Group (GFG) и являющаяся ведущей в России и СНГ онлайн-платформой для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, объявляет финансовые и операционные результаты за первый квартал 2020 года.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!