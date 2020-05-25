Аналитика Яндекс.Маркета: россияне превращают дачу в курорт

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на дачные товары и выяснили, чем интересовались россияне перед началом летнего сезона. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 апреля по 20 мая 2020 года.

Спрос на дачные товары в этом году начал расти раньше, чем в прошлом. Так, всплески интереса к категории на Яндекс.Маркете были зафиксированы ещё в марте, однако аномальный рост начался в конце апреля. Пик пришёлся на 18 мая — тогда количество переходов на предложения дачных товаров в интернет-магазинах было примерно на 60% выше, чем 20 апреля. В целом в этом мае россияне примерно в 1,5 раза чаще интересуются дачными товарами, чем в прошлом году, и интерес к категории до сих пор остаётся высоким.

Самый сильный всплеск спроса был зафиксирован на предложения бассейнов. Интерес к ним начал расти в конце апреля, а пик пришёлся на 12 мая — в тот день по сравнению с 21 апреля спрос вырос на 166%. Чаще всего пользователи интересовались каркасными бассейнами и были готовы потратить около 7500 рублей. Сейчас бассейнами в целом интересуются больше, чем в прошлом году, а в период с 5 по 7 мая спрос на категорию был почти в 3 раза выше, чем в 2019-ом.

Помимо этого, пользователи сервиса заинтересовались садовой мебелью — садовыми качелями, лежаками и шезлонгами. Пик спроса пришёлся на 5 мая — тогда по сравнению с 21 апреля количество переходов на предложения садовой мебели выросло на 90%. Также эксперты Яндекс.Маркета зафиксировали рост спроса на категорию «Сауны и бани», особенно на дымоходы, специальные двери и камни для печей. Сейчас категорией интересуются в 2 раза чаще, чем в прошлом году. Кроме того, россияне стали чаще искать товары для пикника и барбекю, в частности грили, коптильни и мангалы. Так, 18 мая спрос был на 51% выше, чем 20 апреля. Сейчас спрос на категорию почти в 2 раза выше, чем в мае прошлого года.

Как отмечают эксперты, высокий рост спроса именно на эти категории дачных товаров может быть связан с эпидемиологической обстановкой и ограничениями в сфере туризма. По их мнению, россияне стали больше времени уделять обустройству дачных участков и даже созданию «курортных зон» в своих загородных домах, чтобы компенсировать традиционные отпускные поездки.